Elon Musk cam kết tặng cổ phần SpaceX cho mọi trẻ em tại Mỹ

Ngày 19/10, tỷ phú Elon Musk, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX, tuyên bố sẽ tặng mỗi trẻ em tại Mỹ một cổ phiếu của công ty vào năm 2027, với tổng giá trị ước tính khoảng 10,66 tỷ USD.

Tuyên bố của ông Musk được đưa ra một ngày sau khi Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic (công ty phát triển chatbot Claude), thông báo sẽ dành 5% cổ phần để thành lập một quỹ mới phục vụ lợi ích cộng đồng. Anthropic cho biết sẽ chuyển 5% cổ phần vào Quỹ Lợi ích cộng đồng Anthropic (Anthropic Public Benefit Fund), một tổ chức mới trực thuộc công ty. Giá trị của quỹ có thể tiếp tục tăng nếu giá cổ phiếu Anthropic tăng.

Phản hồi thông báo của Anthropic trên mạng xã hội ngày 18/10, ông Musk viết: “Tôi đề xuất trao cổ phần trực tiếp cho người dân”.

Tỷ phú Elon Musk hiện điều hành hoặc nắm giữ cổ phần tại nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn, từ SpaceX và Tesla đến Neuralink và xAI. Ảnh: AP

SpaceX là tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk thành lập năm 2002 tại Mỹ, chuyên nghiên cứu, phát triển tên lửa, tàu vũ trụ và hệ thống thông tin liên lạc qua vệ tinh. Công ty nổi tiếng với công nghệ tên lửa tái sử dụng, tàu vũ trụ Dragon và mạng internet vệ tinh Starlink. SpaceX cũng hợp tác với Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) trong các sứ mệnh vận chuyển phi hành gia và hàng hóa lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), đồng thời theo đuổi mục tiêu đưa con người lên Sao Hỏa. Năm 2026, SpaceX sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk, qua đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực AI, trong đó có chatbot Grok.

Cổ phiếu SpaceX kết thúc phiên giao dịch ngày 16/10 ở mức 146,03 USD/cổ phiếu. Với khoảng 73 triệu trẻ em dưới 18 tuổi tại Mỹ, tổng giá trị số cổ phiếu mà ông Musk cam kết trao tặng ước tính đạt 10,66 tỷ USD. Ông Musk chưa công bố chi tiết cách thức thực hiện kế hoạch trao tặng cổ phiếu, nhưng khẳng định đây sẽ chỉ là sáng kiến đầu tiên trong nhiều hoạt động tương tự.

Các thông báo của Musk và Anthropic xuất hiện trong bối cảnh người dân Mỹ ngày càng lo ngại về tốc độ phát triển của AI. Theo cuộc khảo sát mới của hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công NORC, có tới 64% người Mỹ cho rằng AI đang phát triển quá nhanh. Trong khi đó, 27% nhận định tốc độ phát triển hiện nay là phù hợp và chỉ 8% cho rằng công nghệ này phát triển quá chậm.

Tháng trước, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei, Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman, tỷ phú Elon Musk và nhiều lãnh đạo công nghệ khác đã cùng lên tiếng kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển AI. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi một nhà nghiên cứu của Anthropic xin nghỉ việc và cảnh báo về những nguy cơ nghiêm trọng mà AI có thể gây ra cho con người.

Tuy nhiên, cạnh tranh công nghệ trong nước và quốc tế, mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp cùng sự phản đối của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cản trở những nỗ lực phối hợp nhằm kiểm soát tốc độ phát triển AI.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Elon Musk còn trở thành nhà tài trợ chính trị lớn nhất mà giới chức và truyền thông Mỹ ghi nhận trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Kể từ tháng 7, ông đã chi hơn 276 triệu USD nhằm hỗ trợ đảng Cộng hòa duy trì thế đa số tại Quốc hội.

Về phía Anthropic, Giám đốc điều hành Dario Amodei cùng 5 nhà đồng sáng lập đã thành lập doanh nghiệp theo mô hình công ty vì lợi ích cộng đồng. Mô hình này cho phép doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, đồng thời cân bằng mục tiêu tài chính với trách nhiệm và tác động xã hội.

Anthropic đang lên kế hoạch tiến hành đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) quy mô lớn, có thể sớm nhất vào tháng 11 tới. Tháng 6 vừa qua, công ty cho biết đã nộp hồ sơ đăng ký IPO theo hình thức bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ.

Cũng trong tháng 6, SpaceX của Elon Musk chính thức niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ. Sự kiện này đưa ông Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu SpaceX đã giảm 35,3% so với mức đỉnh thiết lập chỉ vài ngày sau đợt IPO, khiến giá trị tài sản của ông Musk giảm xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ USD.