Tesla chuẩn bị ngừng sản xuất Cybertruck sau nhiều năm gây chú ý và tranh cãi

Hãng xe điện Tesla của tỷ phú Elon Musk dự kiến ngừng sản xuất mẫu xe bán tải điện Cybertruck vào giữa năm 2027, sau nhiều năm gây chú ý do thiết kế khác lạ và những tranh cãi trên thị trường. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh doanh số Cybertruck liên tục sụt giảm, trong khi Tesla đang chuyển hướng đầu tư sang phát triển xe tự lái.

Những chiếc xe bán tải điện Tesla Cybertruck mới tại cơ sở phát triển tàu vũ trụ Starship của SpaceX ở Starbase, bang Texas (Mỹ), ngày 13/10/2025. Ảnh: AP

Ngày 6/11, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk thông báo trên mạng xã hội X rằng hãng sẽ từng bước giảm sản lượng Cybertruck và tiến tới ngừng sản xuất mẫu xe này vào khoảng giữa năm 2027 tại nhà máy ở ngoại ô thành phố Austin, bang Texas (Mỹ). Sản xuất Cybertruck ngừng lại nhằm dành thêm năng lực sản xuất cho Cybercab, mẫu taxi tự lái mà Tesla đang tập trung phát triển.

Động thái này đánh dấu bước kết thúc của một dự án từng được Elon Musk đặt nhiều kỳ vọng, thậm chí coi là sản phẩm tốt nhất của Tesla.

Ông Armen Hareyan, người điều hành trang tin chuyên về ô tô Torque News, nhận định hiếm có mẫu xe nào trong lịch sử thu hút sự chú ý lớn như Cybertruck. Theo ông, mẫu xe này đã trở thành một hiện tượng đặc biệt, vừa có những người hâm mộ nhiệt thành, vừa hứng chịu không ít lời chỉ trích và chế giễu.

Từng được kỳ vọng tạo bước đột phá trên thị trường ô tô

Cybertruck được Tesla giới thiệu lần đầu vào năm 2019 với thiết kế góc cạnh, thân xe bằng thép không gỉ và kiểu dáng khác biệt hoàn toàn so với các mẫu bán tải thông thường.

Ngay tại lễ ra mắt, Cybertruck đã gây chú ý bởi một sự cố ngoài dự kiến. Trong màn trình diễn nhằm chứng minh độ bền của cửa kính, một nhà thiết kế Tesla ném quả cầu kim loại vào kính xe. Tuy nhiên, thay vì chịu được lực va đập như quảng cáo, cửa kính đã bị nứt. Khi thử lại với cửa kính khác, kết quả tương tự tiếp tục xảy ra.

Dù vậy, Elon Musk vẫn kiên định với ý tưởng phát triển mẫu bán tải mang phong cách tương lai.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí chuyên ngành Automotive News, Elon Musk cho biết muốn tạo ra một chiếc xe có kiểu dáng giống phương tiện chiến đấu trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Ông từng tuyên bố Cybertruck có khả năng vận hành vượt trội so với xe thể thao Porsche 911 và bán tải Ford F-150.

Tuy nhiên, thiết kế khác thường cùng mức giá bán cao đã khiến Cybertruck khó tiếp cận đông đảo người tiêu dùng. Ông Spencer Penn, cựu lãnh đạo Tesla, hiện điều hành công ty phần mềm LightSource, cho biết ban đầu ông cảm thấy khó chấp nhận kiểu dáng của Cybertruck. Sau khi tìm hiểu thêm, ông dần thay đổi quan điểm và đăng ký đặt mua. Dù vậy, ông Penn cuối cùng không mua xe vì giá bán thực tế cao hơn nhiều so với mức Tesla từng công bố.

Khi giới thiệu Cybertruck, Elon Musk từng đưa ra mức giá dự kiến dưới 40.000 USD. Nhưng sau đó những chiếc xe đầu tiên được bán ra thị trường có giá cao gấp đôi, thậm chí hơn.

Ông Spencer Penn, cựu lãnh đạo Tesla, cho rằng Cybertruck phản ánh tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những ý tưởng mới của Tesla, dù không phải dự án nào cũng mang lại thành công.

Doanh số giảm mạnh, Tesla chuyển hướng sang xe tự lái

Bên cạnh những tranh cãi về thiết kế và giá bán, Cybertruck còn không đạt được kỳ vọng về doanh số. Elon Musk từng đặt mục tiêu sản xuất 250.000 chiếc Cybertruck mỗi năm. Tuy nhiên, theo ước tính của tổ chức nghiên cứu thị trường ô tô Kelley Blue Book, Tesla chỉ bán được 20.237 chiếc trong năm 2025, giảm khoảng 50% so với năm 2024.

Tình hình tiếp tục khó khăn trong năm 2026 khi doanh số Cybertruck tính đến hết tháng 9 giảm thêm 28% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, số xe bán ra thực tế thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà Elon Musk từng công bố.

Theo giới quan sát, quyết định ngừng sản xuất Cybertruck không chỉ xuất phát từ doanh số sụt giảm mà còn phản ánh sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh của Tesla. Thay vì tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất mẫu bán tải điện có thiết kế đặc biệt, hãng đang ưu tiên phát triển công nghệ tự lái, trong đó có Cybercab, mẫu taxi được thiết kế để vận hành mà không cần người lái. Elon Musk coi đây là một trong những lĩnh vực có vai trò quyết định đối với tương lai của Tesla.

Những tranh cãi liên quan đến Elon Musk ảnh hưởng đến thương hiệu Tesla

Ngoài những khó khăn về kinh doanh, Cybertruck cũng chịu tác động từ các tranh cãi liên quan đến Elon Musk. Trong những năm gần đây, tỷ phú Elon Musk công khai ủng hộ và hợp tác với nhiều nhân vật chính trị cánh hữu, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã khiến một bộ phận người tiêu dùng thay đổi thái độ đối với Tesla.

Hình ảnh Elon Musk từ một doanh nhân công nghệ nổi tiếng với các ý tưởng sáng tạo trở thành nhân vật có ảnh hưởng chính trị gây nhiều tranh cãi đã khiến một số khách hàng quay lưng với thương hiệu xe điện này. Một số chủ xe Tesla quyết định bán xe hoặc dán các thông điệp lên phương tiện nhằm thể hiện rằng họ mua xe trước khi bất đồng với những quan điểm và hoạt động của Elon Musk.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra bên ngoài nhiều cửa hàng Tesla, trong khi một số nhóm kêu gọi nhà đầu tư bán cổ phiếu của hãng. Đáng chú ý, một số vụ phản đối đã chuyển thành hành vi phá hoại, như ném bom xăng vào xe Tesla, đốt trạm sạc và vẽ khẩu hiệu lên các đại lý ô tô.

Không chỉ thương hiệu Tesla, những người sở hữu Cybertruck cũng trở thành đối tượng bị công kích vì lựa chọn phương tiện của mình. Ông Ross Blankenship, một chủ xe Cybertruck tại bang Colorado, cho biết ông quyết định mua mẫu xe này vì bị thu hút từ thiết kế mang phong cách khoa học viễn tưởng. Ngay lần đầu nhìn thấy Cybertruck, ông đã liên tưởng đến những phương tiện trong trò chơi điện tử Halo mà mình yêu thích từ thời thơ ấu.

Ông Blankenship chia sẻ rằng sở hữu Cybertruck khiến ông có cảm giác đang được trải nghiệm những công nghệ có thể định hình tương lai ngành ô tô. Dù có những quan điểm chính trị tương đồng với Elon Musk, ông không muốn chiếc xe mình yêu thích trở thành biểu tượng của những tranh cãi chính trị.

“Tôi mua Cybertruck đơn giản vì yêu thích công nghệ tương lai của xe bán tải, chứ không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Vì vậy, việc chiếc xe bị gắn với những tranh cãi chính trị khiến tôi cảm thấy buồn”, ông chia sẻ.

Ông Blankenship khẳng định vẫn sẵn sàng mua thêm Cybertruck và coi việc Tesla chuẩn bị ngừng sản xuất mẫu xe này là điều đáng tiếc.

Sau gần 8 năm kể từ lần đầu được giới thiệu, Cybertruck đang tiến tới thời điểm kết thúc sản xuất. Từng được kỳ vọng tạo ra bước đột phá trên thị trường xe bán tải điện, mẫu xe này cuối cùng không đạt được thành công thương mại như Tesla mong đợi, trong khi hãng đang tập trung nguồn lực cho chiến lược phát triển phương tiện tự lái.