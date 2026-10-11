Khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026

Sáng 11/10, tại Khu liên hợp thể thao thành phố (phường Tuần Châu) đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026, với chủ đề “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai”.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Lễ khai mạc.

Dự lễ khai mạc, về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía thành phố Quảng Ninh, có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh; Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026; đại diện lãnh đạo HĐND thành phố; các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các địa phương, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội.

Các khối diễu hành biểu dương lực lượng tại Đại hội.

Nội dung Lễ khai mạc gồm 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng; các nghi thức khai mạc Đại hội và Chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT. Chương trình có sự tham gia của gần 5.000 người bao gồm các diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên ở các cơ quan, đơn vị, trường học, các đoàn vận động viên...

Ngọn lửa truyền thống của Đại hội được đoàn 11 VĐV xuất sắc tiêu biểu của thành phố rước về từ Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Hạ Long.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, nhận đuốc từ đoàn VĐV, thắp sáng đài lửa truyền thống của Đại hội.

Đọc Diễn văn Khai mạc Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026, nhấn mạnh: Hiện nay, phong trào TDTT đã phát triển rộng khắp, thu hút sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Quán triệt kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị, thành phố xác định phát triển thể dục, thể thao là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào TDTT quần chúng; chú trọng thể thao học đường; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với các môn thể thao thế mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên và huấn luyện viên.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT thành phố lần thứ X, năm 2026, đọc diễn văn Khai mạc Đại hội.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các huấn luyện viên, vận động viên của thành phố đã nỗ lực ngày, đêm tập luyện, thi đấu quyết tâm, giành thành tích cao ở tất cả các cấp. Đến nay, công tác tổ chức Đại hội TDTT đã được triển khai rộng khắp. 100% xã, phường, đặc khu đã tổ chức Đại hội; Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành và lực lượng vũ trang thành phố đều tích cực tổ chức triển khai. Cấp thành phố đã hoàn thành 17/18 môn thi đấu, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV tham dự Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn về dự Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026.

Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X, năm 2026 là sự kiện TDTT lớn được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần, nhằm đánh giá, ghi nhận sự phát triển phong trào TDTT của các ngành, địa phương và tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026. Đồng thời, cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của thể thao Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Đại diện các VĐV, HLV tham dự Đại hội đọc lời hứa, lời tuyên thệ.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT khép lại lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026.

Lễ bế mạc Đại hội TDTT thành phố Quảng Ninh lần thứ X năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 13/10/2026 tại Nhà thi đấu 5.000 chỗ, phường Tuần Châu.