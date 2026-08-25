Hoạch định cho tương lai thành phố Quảng Ninh

Như vậy là tỉnh Quảng Ninh đã chính thức được Quốc hội khóa XVI thông qua trở thành thành phố. Đây thực sự là niềm mong chờ, niềm vui mừng, phấn khởi vô bờ bến của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quảng Ninh. Để chuẩn bị cho thành phố, Quảng Ninh cũng đã xây dựng những hoạch định, quy hoạch chiến lược dài hơi, bền vững đưa địa phương phát triển tiêu biểu về mọi mặt, kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với mức tăng trưởng kinh tế cao trên 2 con số trong nhiều năm, thu ngân sách nhà nước luôn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, cùng hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, cảng biển, sân bay… đồng bộ, hiện đại, đời sống nhân dân được nâng cao, Quảng Ninh có một nền tảng vững chắc, đáp ứng tất cả tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương. Tiêu biểu phải kể đến các công trình chiến lược như hệ thống đường cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái; cầu Bạch Đằng; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long; Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu; Cảng cao cấp Ao Tiên…

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cùng môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục hành chính công khai, minh bạch, thuận lợi, Quảng Ninh đã và đang thu hút nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong, ngoài nước như: Tập đoàn Vingroup, Sun Group, BIM Group, T&T Group, Thành Công (TC Group), Jinko Solar, Foxconn, Amata, DEEP C…

Từ nền tảng vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội đã tạo tiền đề để Quảng Ninh hoạch định những chiến lược cho tương lai thành phố với các mục tiêu lớn hơn, xa hơn, bền vững hơn, phấn đấu đóng góp cao vào sự phát triển chung của đất nước.

Để hoạch định cho tương lai thành phố, Quảng Ninh đã công bố 5 quy hoạch chiến lược gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điểm nổi bật là Quảng Ninh định hình phát triển toàn bộ không gian đô thị theo một chỉnh thể thống nhất, với mô hình đa đô thị, đa trung tâm, đa cực phát triển. Giai đoạn 2030-2050, Quảng Ninh phấn đấu trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo…

Quảng Ninh phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch của khu vực và cả nước.

Mô hình tăng trưởng mới của thành phố Quảng Ninh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được định hình dựa trên “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”. Trong đó, 3 cực không gian tăng trưởng: Tổ chức lại không gian tăng trưởng thành phố Quảng Ninh theo 3 cực động lực nhằm tạo thế đa trụ - lan tỏa - bổ trợ lẫn nhau, tạo thành tam giác “sản xuất - dịch vụ - thương mại quốc tế”, giúp Quảng Ninh tăng trưởng đa động lực, không phụ thuộc đơn ngành, gồm: Vân Đồn - Cực kinh tế biển và dịch vụ cao cấp; Móng Cái - Cực thương mại biên giới, đô thị kinh tế cửa khẩu và hội nhập quốc tế; Quảng Yên - Cực công nghiệp và logistics.

4 chuyển đổi nền tảng: Chuyển dịch cơ cấu các ngành và lĩnh vực; chuyển đổi về khoa học công nghệ; chuyển đổi về không gian phát triển theo hướng phát triển các cực tăng trưởng và tăng cường liên kết, lan toả; chuyển đổi về thể chế, quản trị địa phương theo hướng hiện đại.

5 động lực chủ đạo, gồm: Động lực thể chế - cơ chế đặc thù; Động lực hạ tầng chiến lược; Động lực huy động và dẫn dắt nguồn lực; Động lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Động lực tổ chức không gian và hệ sinh thái phát triển. Trong đó, động lực hạ tầng chiến lược tập trung vào hạ tầng đường sắt cao tốc, cảng biển, sân bay, hạ tầng số, năng lượng, logistics; động lực tổ chức không gian và hệ sinh thái phát triển được tổ chức lại theo: Cực - hành lang - vùng từ đó phát triển hệ sinh thái: Công nghiệp - logistics - đô thị - dịch vụ gắn với không gian ven biển, cửa khẩu, làm nền tảng phát triển kinh tế biển và kinh tế ban đêm; động lực đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ lấy khoa học công nghệ - dữ liệu - AI làm công cụ nâng cấp toàn bộ nền kinh tế, gắn chỉ tiêu chuyển đổi số với từng ngành như chế biến chế tạo, du lịch, logistics…

Quảng Ninh cũng đã tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với những định hướng chiến lược phát triển, trong đó tập trung chọn một số đầu việc mang tầm quốc gia để làm mẫu, tạo chuẩn mực như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu kinh tế biển, đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, du lịch di sản chất lượng cao.

Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, đổi mới quản trị và xây dựng chính quyền kiến tạo, kỷ luật và hiệu quả; tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong chủ động đề xuất và hành động mạnh dạn triển khai các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, về đầu tư khoa học công nghệ, về kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế đô thị để mở rộng dư địa tăng trưởng nhằm tạo đột phá.

Quảng Ninh tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp biển, đảo, biên giới, di sản, đô thị thành một hệ thống sinh thái hoàn chỉnh, chuyển đổi từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa dạng, trung tâm mở và liên kết trong cấu trúc phát triển quốc gia.

Đồng thời chủ động tích cực hội nhập quốc tế, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, phát huy vai trò là cửa ngõ chiến lược ra Đông Bắc Á và châu Á - Thái Bình Dương; chủ động mở rộng hợp tác với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN và các đối tác lớn…

Quang cảnh đô thị Quảng Ninh về đêm. Ảnh: Đỗ Phương

Ngay trong năm 2026 này, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng cao trên 13%, phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt mốc trên 100.000 tỉ đồng. Đây là mục tiêu tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, qua đó thể hiện quyết tâm lớn, khẳng định vị trí, vai trò của một thành phố đóng góp tích cực vào tăng trưởng trên 2 con số của đất nước trong năm 2026 và cả giai đoạn tới.

Trở thành thành phố, Quảng Ninh tiếp tục quyết tâm cao xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị vững mạnh, thống nhất từ ý chí đến hành động, kỷ luật và đồng tâm; xây dựng đội ngũ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì nhân dân; mọi chủ trương gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, qua đó xây dựng thành phố Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng đời sống mọi mặt và hạnh phúc của nhân dân.