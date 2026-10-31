Hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm của nhà thám hiểm Anh

Nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby, 57 tuổi, đang tiến gần đến chặng cuối của hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm, với tổng quãng đường khoảng 50.000 km qua 30 quốc gia và 4 châu lục.

Nhà thám hiểm người Anh Karl Bushby đi bộ gần thị trấn Market Rasen, hạt Lincolnshire, Anh, ngày 28/10/2026, trong chặng cuối của hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài 28 năm ﻿để trở về nhà mẹ mình ở thành phố Hull. Ảnh: AP

Bushby bắt đầu chuyến đi từ Chile vào năm 1998, khi mới 29 tuổi, với mục tiêu đi bộ trở về quê nhà tại Anh. Sau gần ba thập kỷ, ông hiện đang hướng đến ngôi nhà của mẹ mình ở thành phố Hull, đánh dấu chặng cuối của hành trình.

Tổng quãng đường Bushby đã vượt qua ước tính khoảng 31.000 dặm (50.000 km), tương đương 10.000 cuộc chạy đua đường trường cự ly 5 km. Số bước chân tích lũy của ông có thể lên tới 75 triệu nếu được ghi lại bằng các thiết bị theo dõi sức khỏe.

Ban đầu, Bushby dự định hoàn thành chuyến đi trong 5 năm, nhưng sau đó nhận ra hành trình có thể kéo dài hơn 12 năm. Thực tế, ông đã mất tới 28 năm, tương đương hơn 10.220 ngày, để tiến gần đến đích. Trên đường đi, Bushby vượt qua những khu rừng rậm nguy hiểm, rừng mưa nhiệt đới, sa mạc, vùng lãnh nguyên băng giá, cũng như eo biển Bering và eo biển Manche.

Một trong những chặng đường khó khăn nhất là tại Nga, nơi ông mất khoảng 10 năm do thời tiết khắc nghiệt, các trở ngại về thủ tục và từng bị bắt giữ vì nhập cảnh trái phép sau khi vượt eo biển Bering. Năm 2012, sau khi Nga từ chối cấp thị thực, Bushby đã đi bộ khoảng 5.600 km từ Los Angeles đến Đại sứ quán Nga tại Washington để phản đối. Sau đó, ông được cấp giấy tờ cần thiết để tiếp tục hành trình.

Khi các xung đột địa chính trị khiến việc đi qua Nga và Iran không còn khả thi, Bushby quyết định bơi qua biển Caspi. Ông mất 31 ngày để vượt vùng biển nội địa lớn nhất thế giới bằng kỹ thuật kết hợp giữa thả nổi và bơi, sử dụng áo phao và bộ đồ lặn.

Hành trình cũng để lại những dấu ấn trong đời sống riêng của Bushby. Ông từng có hai mối quan hệ tình cảm lâu dài với phụ nữ đến từ Colombia và Nhật Bản, nhưng cả hai đều không thể vượt qua những thử thách của chuyến đi kéo dài. Về giày dép, Bushby ước tính đã sử dụng khoảng 10 đôi khi đi qua châu Mỹ, nhưng không còn nhớ tổng số sau đó.

Chuyến đi đã đưa Bushby qua 4 châu lục gồm Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Á và châu Âu. Sau gần ba thập kỷ, ông đang tiến những bước cuối cùng để trở về nhà, khép lại hành trình bắt đầu từ khi còn là một chàng trai trẻ.