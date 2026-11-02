Bhutan xây dựng 108 bảo tháp Phật giáo chỉ trong một ngày

Ngày 1/11, khoảng 40.000 tình nguyện viên đã tham gia dựng 108 bảo tháp Phật giáo trong một ngày tại thành phố Gelephu, Bhutan, trong sự chứng kiến của khoảng 200.000 người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hình thành Gelephu Mindfulness City, dự án đô thị hướng tới phát triển kinh tế bền vững gắn với các giá trị Phật giáo và hạnh phúc của người dân.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và cha ông, cựu Quốc vương Jigme Singye Wangchuck, trò chuyện với các công nhân đang xây dựng những bảo tháp tại công trường dự án Gelephu Mindfulness City ở Gelephu, Bhutan, ngày 1/11/2026. Ảnh: AP

Gelephu hiện là một thị trấn nhỏ với khoảng 10.000 cư dân, nằm ở miền Nam Bhutan, giáp Ấn Độ và cách thủ đô Thimphu khoảng 240 km về phía nam.

Gelephu Mindfulness City được hình thành theo ý tưởng của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và do các kiến trúc sư Đan Mạch thiết kế. Dự án đặt mục tiêu phát triển một trung tâm kinh tế năng động, đồng thời ưu tiên bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hạnh phúc của người dân thay vì chỉ chú trọng lợi nhuận thương mại.

Trong bối cảnh Bhutan đối mặt với nhiều thách thức kinh tế, từ tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, mức sinh giảm đến tình trạng lao động có tay nghề cao di cư ra nước ngoài, người dân kỳ vọng Gelephu Mindfulness City sẽ thúc đẩy tăng trưởng và tạo thêm cơ hội việc làm, qua đó khuyến khích thanh niên ở lại đất nước.

Việc xây dựng các bảo tháp nằm trong khuôn khổ Dự án 108. Theo thiết kế, mỗi bảo tháp cao khoảng 15m, cách nhau 108m và được bố trí thành một hàng dọc sông Mao Chhu, tạo thành một quần thể công trình nối tiếp nhau. Theo ban tổ chức, việc xây dựng bảo tháp không đơn thuần là thành tựu kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Trong truyền thống Phật giáo, dựng bảo tháp được xem là một trong những việc làm tích lũy công đức lớn, mang lại lợi ích tinh thần không chỉ cho người xây dựng mà còn cho những người chiêm bái. Con số 108 mang ý nghĩa thiêng liêng trong Phật giáo, tôn giáo được thực hành rộng rãi tại Bhutan.

Bhutan là quốc gia có truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa lâu đời, với tôn giáo này được ghi nhận trong Hiến pháp và gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa, quản trị quốc gia cũng như hệ thống pháp luật.

Triết lý Tổng hạnh phúc quốc gia (Gross National Happiness) của Bhutan, đặt sự bình an và hạnh phúc cộng đồng lên trên tăng trưởng kinh tế thuần túy, cũng bắt nguồn từ những giá trị Phật giáo. Quan niệm coi thiên nhiên là linh thiêng, với các ngọn núi, dòng sông và khu rừng gắn với đời sống tâm linh, đã góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường của người dân.

Truyền thống xây dựng bảo tháp tại Bhutan có lịch sử hơn 2.500 năm, bắt nguồn từ việc lưu giữ xá lợi của Đức Phật sau khi Ngài qua đời. Mặc dù toàn bộ phần kết cấu bên ngoài của 108 bảo tháp được hoàn thành trong ngày 1/11, công tác chuẩn bị đã diễn ra từ nhiều tháng trước.