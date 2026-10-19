Dành không gian cho người dân tập thể thao

Chăm lo cho sức khỏe nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi mà nhịp độ cuộc sống, cường độ lao động, sản xuất, kinh doanh ở mức cao thì nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng, cấp thiết, cần có những khuyến khích, điều chỉnh kịp thời, qua đó nâng cao sức khỏe toàn dân.

Trong buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia. Phát triển thể dục, thể thao phải hướng trực tiếp vào nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, hình thành thói quen vận động thường xuyên trong nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quan tâm bố trí không gian vận động, quỹ đất thể thao khi quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư mới. Các cơ sở, trang thiết bị thể thao công cộng hiện có cũng phải được quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tập luyện. Chú trọng phát triển thể thao học đường nhằm nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị tập luyện và kiện toàn đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao.

Có một thực tế hiện nay ở rất nhiều chung cư, khu đô thị, thậm chí là những khu đô thị mới đầu tư xây dựng, mới hình thành thì việc dành không gian cho người dân tập thể dục, thể thao, vui chơi, sinh hoạt cộng đồng vẫn còn rất hạn chế.

Chính phủ vừa phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh".

Trong không gian phát triển đô thị ngày càng trở nên chật chội, mật độ dân cư đông, giá bất động sản tăng cao, tấc đất – tấc vàng, vì thế những chung cư, khu đô thị nhiều không cũng ngày càng trở nên phổ biến. Hiện tại không khó để tìm ra những khu đô thị, chung cư thiếu không gian cây xanh công cộng; thiếu khu vui chơi cộng đồng; thiếu khu vực thể dục, thể thao công cộng; thiếu trường học…

Từ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về yêu cầu dành không gian cho người dân tập thể dục, thể thao, đòi hỏi các bộ, ngành liên quan, đặc biệt là các địa phương phải xây dựng kế hoạch, quy hoạch cụ thể, bố trí nguồn lực đầu tư, triển khai các công trình, khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng ở các chung cư, khu dân cư, khu đô thị để tất cả người dân đều có cơ hội luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe.

Triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ cũng đã phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh".

Chính phủ yêu cầu các địa phương chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể thao, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn, duy trì tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững. Đồng thời chú trọng đầu tư, xây dựng các không gian và thiết chế thể thao cộng đồng phục vụ nhân dân. Quyết tâm đưa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở, dần hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong đời sống hàng ngày.

Với Quảng Ninh, những năm qua, thành phố luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục, thể thao rộng khắp, đồng thời dành nguồn lực đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng… Năm 2025-2026, Quảng Ninh đã bố trí nguồn lực nâng cấp đô thị hiện hữu, khu dân cư, xây dựng các thiết chế văn hóa, đảm bảo mỗi thôn, khu phố có điểm vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng ngoài trời phục vụ nhân dân… Hiện tỷ lệ người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên của thành phố Quảng Ninh đạt trên 40% dân số.

Những con số trên cho thấy, tuy cơ sở vật chất, không gian dành cho người dân tập thể thao của Quảng Ninh có những chuyển biến tích cực, nhưng để “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” thì thành phố vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó có việc tiếp tục đầu tư khu vui chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng, sân thể thao, cùng với đó là tuyên truyền, lan tỏa các phong trào, môn thể thao để người dân trên địa bàn cùng tham gia, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân.