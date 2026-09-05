Hôm nay, gần 372.000 học sinh thành phố Quảng Ninh bước vào năm học mới

Hôm nay, 5/9, gần 372.000 học sinh từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố Quảng Ninh sẽ chính thức bước vào năm học 2026-2027, năm học đầu tiên khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Các cơ sở giáo dục đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày khai giảng đồng loạt, trang trọng, an toàn; mở ra một năm học mới với khí thế, niềm tin và những kỳ vọng mới.

Cô và trò Trường THCS Lê Hồng Phong phấn khởi chào đón năm học mới 2026-2027.

Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên mạng lưới cơ sở giáo dục của Quảng Ninh vận hành trong diện mạo thành phố mới. Toàn thành phố có gần 372.000 học sinh, học tập tại 347 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Để bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, công tác chuẩn bị được triển khai sớm, chủ động và đồng bộ. Mạng lưới trường, lớp cơ bản ổn định; đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, công tác chuyên môn và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học được rà soát đến từng cơ sở giáo dục.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng đã đảm bảo 91,8% trường học của thành phố đạt chuẩn quốc gia, 100% phòng học được kiên cố hóa. Thành phố đang đầu tư xây dựng mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến đưa vào sử dụng ngay từ đầu năm học 2026-2027, 7 trường còn lại hoàn thành trong năm học. Cùng với đó, 64 trường được cải tạo, sửa chữa, góp phần nâng cấp điều kiện dạy và học, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng tăng.

Tại khu vực biên giới, Quảng Ninh tập trung hoàn thiện 6 trường, gồm 5 trường phổ thông nội trú tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm, Trường Tiểu học và THCS Hải Sơn. Cùng với cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh, chuẩn bị đội ngũ, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ học sinh nội trú, bán trú cũng được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ học sinh tiếp tục được triển khai trong năm học mới. Hơn 288.000 bộ sách giáo khoa được cấp miễn phí cho học sinh, góp phần giảm chi phí cho gia đình và bảo đảm học sinh có đủ sách phục vụ học tập ngay từ đầu năm. Đặc biệt, trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Thành phố sẽ thực hiện miễn giá vé xe buýt đưa đón học sinh trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Chính sách này cụ thể hóa chủ trương tổ chức đưa đón học sinh bằng phương tiện giao thông công cộng tại khu vực đô thị, đồng thời góp phần tạo thuận lợi, an toàn cho học sinh đến trường.

Hạng mục khu vực lớp học tại Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Quảng Đức đã cơ bản hoàn thiện, đủ điều kiện đón các em học sinh trong năm học 2026-2027.

Bước vào năm học mới, toàn ngành Giáo dục Quảng Ninh xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng giáo dục toàn diện; thực hiện chủ đề năm học “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là một trong những hướng đi quan trọng. Ngành Giáo dục sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển học liệu số, trường học số, hồ sơ học tập số; mở rộng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời từng bước tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy và học.

Cùng với đó, các nhiệm vụ về giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; bảo đảm an toàn trường học; chăm sóc sức khỏe học sinh; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người học tiếp tục được chú trọng. Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tiếp tục được quan tâm đầu tư, tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh.

Ngày mai, 5/9, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Quảng Ninh sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Các trường trên địa bàn thành phố thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và đánh trống khai giảng đồng thời với điểm cầu trung tâm.

Đặc biệt, ngày khai giảng năm nay cũng gắn với sự kiện khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới, đất liền trên toàn quốc đánh dấu thêm một bước phát triển trong việc hoàn thiện mạng lưới trường lớp và chăm lo điều kiện học tập cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn. Trong đó, điểm cầu chính của thành phố Quảng Ninh là Trường PTNT TH&THCS Bình Liêu, xã Bình Liêu, được lựa chọn kết nối với Điểm cầu trung tâm của Đài Truyền hình Việt Nam.