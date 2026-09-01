"Ngày con sinh ra, Quảng Ninh lên thành phố"

Ngày 1/9/2026, giữa niềm vui Quảng Ninh đón dấu mốc lịch sử, những tiếng khóc chào đời cũng vang lên, mở đầu cho những hành trình đầu tiên của các công dân nhỏ tuổi. Các em đến với thế giới đúng vào ngày quê hương bước sang một trang mới, mang theo niềm hạnh phúc của mỗi gia đình và những gửi gắm về tương lai. Từ khoảnh khắc đầu đời ấy, những mầm sống nhỏ bé bắt đầu lớn lên cùng một thành phố Quảng Ninh đang rộng mở với những kỳ vọng mới.



Gia đình chị Hoàng Thị Loan và anh Vũ Hữu Tuân (phường Hà An) phấn khởi đón con gái mới sinh.



Đúng 8h58’ ngày 1/9, tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, tiếng khóc đầu đời của bé Vũ Hoàng Khánh Linh vang lên. Bé nặng 3,3kg, khỏe mạnh trong vòng tay của các y bác sĩ, mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho gia đình chị Hoàng Thị Loan và anh Vũ Hữu Tuân (phường Hà An).

Sau hành trình mang thai, chờ đợi và hồi hộp, khoảnh khắc được nghe tiếng con khóc, nhìn thấy con bình an chào đời vốn đã là món quà lớn nhất đối với mỗi người làm cha, làm mẹ. Nhưng với gia đình chị Loan, anh Tuân, niềm vui ấy càng trở nên đặc biệt khi con gái được sinh đúng ngày 1/9 – ngày Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố.

Lãnh đạo và các y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh chúc mừng gia đình.

“Cũng giống như bao ông bố, bà mẹ khác, hôm nay con gái ra đời, chúng tôi rất hạnh phúc và vui mừng. Nhưng niềm vui càng lớn hơn khi con sinh đúng vào ngày đặc biệt, trở thành một trong những công dân đầu tiên của thành phố Quảng Ninh”, anh Vũ Hữu Tuân không giấu được niềm xúc động khi nói về ngày sinh của con.

Trong niềm vui đón con gái, anh Tuân chỉ mong điều giản dị nhất là cô con gái nhỏ lớn lên khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Anh cũng mong thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển, trở thành nơi mỗi đứa trẻ được lớn lên trong những điều tốt đẹp, được học tập, trưởng thành và theo đuổi những ước mơ của mình.

Với Khánh Linh, ngày 1/9/2026 rồi sẽ trở thành ngày sinh nhật đầu tiên, thứ hai, thứ ba... Nhưng khác với nhiều ngày sinh nhật khác, ngày ấy còn mang theo một câu chuyện riêng. Sau này, khi Khánh Linh lớn lên, câu chuyện ấy có thể sẽ được kể lại nhiều lần trong gia đình. “Con sinh vào đúng ngày Quảng Ninh trở thành thành phố”. “Tiếng khóc đầu tiên của con đã hòa cùng niềm vui của toàn thể người dân thành phố trong ngày đặc biệt ấy”… Đó là một kỷ niệm mà không phải gia đình nào cũng có được.

Và Khánh Linh không phải em bé duy nhất đón ngày đầu tiên của cuộc đời mình trong thời điểm đặc biệt ấy. Hôm nay, tại các cơ sở y tế trên địa bàn Quảng Ninh cũng có nhiều em bé cất tiếng khóc chào đời, mang theo niềm hạnh phúc vỡ òa của những gia đình nhỏ và cùng Quảng Ninh đón một ngày thật đáng nhớ.

Gia đình chị Hoàng Thị Loan và anh Vũ Hữu Tuân (phường Hà An) chăm sóc con gái.

Chia sẻ niềm vui với các gia đình, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh Phạm Thị Hằng, cho biết: Hôm nay là một ngày đặc biệt khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Trong ngày này, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh may mắn được đón các em bé cất tiếng khóc chào đời, đón nhận những khoảnh khắc đầu tiên của cuộc đời mình cùng với một thời điểm lịch sử của quê hương. Mỗi em bé sinh ra đều là niềm vui đối với các y, bác sĩ, và càng vui hơn khi các con sinh đúng vào ngày đặc biệt hôm nay. Tôi mong những công dân nhỏ tuổi của thành phố Quảng Ninh sẽ lớn lên mạnh khỏe, hạnh phúc, trở thành những công dân tốt.

Ngày 1/9/2026 đi vào lịch sử Quảng Ninh khi Nghị quyết số 36/2026/QH16 về thành lập thành phố Quảng Ninh chính thức có hiệu lực. Từ dấu mốc này, Quảng Ninh bước vào một chặng đường phát triển mới với khát vọng trở thành một thành phố tiên phong, đi đầu, mẫu mực trong phát triển toàn diện từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến giáo dục, y tế, thể dục thể thao, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Trên hành trình ấy, mục tiêu cuối cùng không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng hay những công trình mới, mà còn bằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của mỗi người dân, để Quảng Ninh trở thành thành phố có chỉ số hạnh phúc cao nhất Việt Nam, nơi mỗi người được sống trong một môi trường lành mạnh, an toàn và ngày càng tốt đẹp hơn.

Bé Vũ Hoàng Khánh Linh sinh đúng ngày 1/9/2026.

Và những em bé cất tiếng khóc chào đời trong ngày đầu tiên Quảng Ninh trở thành thành phố, các em sẽ lớn lên cùng một Quảng Ninh đang chuyển mình, chứng kiến những đổi thay và góp sức viết tiếp câu chuyện phát triển của thành phố.

Một ngày quê hương có thêm một tên gọi mới. Một ngày những người dân Quảng Ninh tự hào về nơi mình sinh sống. Và cũng trong ngày ấy, những đứa trẻ bắt đầu hành trình của riêng mình bằng tiếng khóc đầu đời. Đó có lẽ là món quà đặc biệt mà thời gian dành cho những gia đình nhỏ trong một ngày trọng đại của quê hương. Và rồi nhiều năm nữa, khi những em bé hôm nay đã trưởng thành, câu chuyện về ngày mình sinh ra có thể vẫn sẽ bắt đầu bằng một câu rất giản dị mà ý nghĩa: “Ngày con sinh ra, Quảng Ninh lên thành phố".