Rực rỡ cờ hoa đón mừng thành phố Quảng Ninh

Trong sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa, Quảng Ninh đang tưng bừng chào đón một dấu mốc lịch sử mới khi ngày mai, 28/8, tỉnh sẽ long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh – sự kiện đặc biệt ghi dấu bước phát triển mới trên hành trình xây dựng và phát triển của vùng đất địa đầu Đông Bắc. Càng ý nghĩa hơn khi ngày hội lớn của Quảng Ninh diễn ra đúng dịp cả nước đang hân hoan hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2026), tạo nên không khí thiêng liêng, phấn khởi và tự hào lan tỏa trên khắp quê hương.

Tại vòng xuyến Tuần Châu, cửa ngõ vào khu vực đô thị trung tâm, cờ hoa đã được trang hoàng rực rỡ cùng dòng chữ lớn chào mừng người dân, du khách đến với thành phố Quảng Ninh.

Trên khắp mọi nẻo đường, đặc biệt là ở các tuyến phố chính, các vòng xuyến, đảo giao thông, ngã ba, ngã tư, cờ hoa đều được trang hoàng rực rỡ để chào đón ngày lễ trọng.

Hàng trăm pano, biểu trưng cỡ lớn đã được dựng lên khắp nơi với các khẩu hiệu chào mừng thành phố Quảng Ninh, cổ vũ khí thế thi đua xây dựng thành phố trẻ.

Khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ với tấm biểu trưng cỡ lớn cùng khẩu hiệu cổ động "Tự hào theo Đảng quang vinh Quảng Ninh vươn mình cất cánh".

Khu vực khuôn viên tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu uỷ đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh rực rỡ cờ hoa.

Trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp, khuôn viên các trường học... được treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hàng loạt pano, tạo không khí tưng bừng chào đón Quảng Ninh trở thành thành phố.

Cờ đỏ sao vàng được nhiều chung cư trên địa bàn các đô thị trung tâm treo trên ban công các căn hộ...

... thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong ngày Quảng Ninh trở thành thành phố.

Các khu dân cư đều treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, hoà chung niềm hân hoan, phấn khởi đón mừng thành phố Quảng Ninh.

Cổng check-in cỡ lớn được dựng tại khu vực đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, đoạn phía trước trung tâm thương mại Vincom, phía dưới chân núi Bài Thơ lịch sử; tạo điểm tham quan, chụp ảnh lưu niệm cho người dân và du khách.

Cán bộ và nhân dân phường Bình Khê chỉnh trang cảnh quan đô thị, cắm cờ đỏ rực rỡ chào mừng ngày Quảng Ninh trở thành thành phố. Ảnh: Trúc Linh

Cán bộ, bà con nhân dân các dân tộc xã Ba Chẽ chụp ảnh lưu niệm, thể hiện niềm tin và tình yêu với thành phố Quảng Ninh quê hương. Ảnh: Trúc Linh

Tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm - địa điểm Quảng Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh - những khâu cuối cùng của công tác chuẩn bị đã sắp sửa hoàn thành.

Cổng chào cỡ lớn dẫn vào khu vực tổ chức sự kiện nổi bật với danh xưng mới "Thành phố Quảng Ninh".