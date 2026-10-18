Tiến sát mục tiêu đón trên 23 triệu lượt du khách

9 tháng năm 2026, du lịch Quảng Ninh đón gần 19 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước trên 4,2 triệu lượt. Tổng thu du lịch khoảng 56.400 tỷ đồng. Đây là kết quả tích cực, động lực lớn để thành phố phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cho ngành Du lịch là đón trên 23 triệu lượt du khách, trong đó có khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt trên 70.000 tỷ đồng.

Với nhiều lợi thế về cảnh quan, di sản, đa dạng loại hình du lịch, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, cùng hệ thống sự kiện, sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, hấp dẫn, Quảng Ninh đã và đang khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch lớn, đẳng cấp của miền Bắc cũng như cả nước.

Hiện đang là mùa du lịch thu đông, Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến thu hút du khách đến với mùa thu Yên Tử, mùa vàng Bình Liêu, Lục Hồn, du lịch vùng cao - biên giới, tham quan vịnh di sản, trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng nóng Onsen Quang Hanh… Cùng với đó là tăng cường xúc tiến, quảng bá, liên kết thu hút du khách khi du lịch tàu biển quốc tế đang vào mùa.

Từ đầu năm đến nay, các điểm đến của Quảng Ninh đã đón trên 4,2 triệu lượt du khách quốc tế, trong đó có sự đóng góp của du lịch tàu biển. Như mới đây, Quảng Ninh đón 1.400 du khách Âu, Mỹ đến từ tàu biển cao cấp Viking Venus. Ngay khi cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, du khách đã tham quan các điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, làng quê Yên Đức, đồng thời trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm tại địa phương. Các tour khám phá phố cổ Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và một số địa phương lân cận Quảng Ninh cũng được nhiều du khách lựa chọn. Trước đó, tàu biển quốc tế Dream cũng đã đưa hơn 2.300 du khách Trung Quốc đến Quảng Ninh.

Du khách quốc tế tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Việc liên tiếp đón các chuyến tàu biển quốc tế, trong đó có những chuyến đưa hàng nghìn du khách đến tham quan, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế. Những tháng cuối năm, Quảng Ninh dự kiến đón khoảng 30 chuyến tàu biển quốc tế, góp phần thu hút khách quốc tế, thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ và gia tăng nguồn thu cho địa phương.

Để hoàn thành mục tiêu đón trên 4 triệu lượt du khách những tháng cuối năm, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện, chương trình kích cầu du lịch, tăng cường liên kết, xúc tiến thu hút dòng khách tàu biển quốc tế. Trong đó, thành phố sẽ tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2026 tại Tổ hợp Vui Fest, Khu đô thị Sun Marina Hạ Long, phường Bãi Cháy từ ngày 20 đến 24/11 với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa Ẩm thực”. Sự kiện dự kiến có khoảng 150 gian hàng, giới thiệu nghệ thuật ẩm thực, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP. Du khách còn được trực tiếp xem đầu bếp chế biến món ăn, tìm hiểu văn hóa ẩm thực và thưởng thức nhiều đặc sản địa phương. Trong khuôn khổ liên hoan sẽ có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, pha chế cocktail và tôn vinh những món ăn tiêu biểu. Liên hoan dự kiến thu hút từ 50.000 đến 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Cùng với đó là các lễ hội mùa vàng Bình Liêu, Lục Hồn cũng tích cực được triển khai, xúc tiến, quảng bá với nhiều trải nghiệm đặc sắc gắn với cảnh quan thiên nhiên mùa lúa chín và các giá trị văn hóa bản địa. Chương trình khai mạc vào ngày 24/10 với nhiều hoạt động trekking đi bộ khám phá thiên nhiên, cắm trại trên núi Cao Xiêm, trải nghiệm gặt lúa trên ruộng bậc thang, thưởng thức sản phẩm OCOP, ẩm thực địa phương, thêu trang phục truyền thống, tạo sự hấp dẫn cho mùa du lịch thu đông.

Với hạ tầng du lịch tiếp tục được Giải thưởng Du lịch Thế giới - World Travel Awards vinh danh sẽ là động lực để Quảng Ninh lan tỏa điểm đến, mở rộng thị trường, tăng sức cạnh tranh của du lịch thành phố. Qua đó, hoàn thành mục tiêu đón trên 23 triệu lượt du khách trong năm nay.