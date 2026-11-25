Tiêu hủy tập trung gần 40.000 sản phẩm vi phạm hành chính

Sáng 25/11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Quảng Ninh tổ chức tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính tập trung năm 2026.

Tang vật là hàng hóa vi phạm được niêm phong vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Theo đó, có 39.840 sản phẩm cần tiêu hủy, với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng, gồm: Rượu và mỹ phẩm các loại, do Trung Quốc sản xuất; rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ chơi trẻ em… Đây đều là những mặt hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường, được các đội QLTT trên địa bàn thành phố kiểm tra, phát hiện, xử lý và thu giữ.

Cán bộ Chi Cục QLTT thành phố niêm phong xe hàng vận chuyển tang vật.

Các sản phẩm rượu và mỹ phẩm các loại, do Trung Quốc sản xuất; rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ chơi trẻ em... được chở đến nơi tiêu hủy.

Việc tiêu hủy được thực hiện tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch (Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh), bảo đảm các yêu cầu về quy trình, kỹ thuật và vệ sinh môi trường.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục QLTT thành phố đã kiểm tra 917 vụ, phát hiện xử lý 868 vụ/867 đối tượng/979 hành vi vi phạm, với tổng số tiền 37,3 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, vi phạm về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ 303 trường hợp, bằng 138% so với cùng kỳ, phạt tiền trên 4,1 tỷ đồng; kinh doanh hàng hoá nhập lậu 68 trường hợp, phạt tiền trên 926,1 triệu đồng, trị giá hàng tiêu huỷ trên 1,9 tỷ đồng; vi phạm về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ 72 trường hợp, phạt tiền 1,2 tỷ đồng…

Lực lượng QLTT thành phố Quảng Ninh giám sát việc tiêu hủy sản phẩm tại Nhà máy Xi măng Lam Thạch (Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh).

Hoạt động tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính góp phần ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng quay trở lại thị trường; bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Qua đó, thể hiện quyết tâm của lực lượng QLTT trong tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là trong thời điểm cuối năm.