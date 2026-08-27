Khơi thông nguồn thu, tăng tốc thu ngân sách

7 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục tạo dấu ấn nổi bật trong bức tranh tài chính địa phương khi tổng thu NSNN đạt 68.282 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch 9 tháng, tăng 89% so cùng kỳ năm 2025. Kết quả này tiếp tục khẳng định năng lực điều hành linh hoạt của địa phương trong khai thác nguồn thu, thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện môi trường đầu tư.

Trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu các địa phương quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Quảng Ninh đã lựa chọn cách tiếp cận chủ động ngay từ đầu năm, đó là điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, phân công rõ trách nhiệm, bám sát tiến độ từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp công tác thu ngân sách của Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao.

Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái).

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu NSNN 7 tháng đạt 68.282 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 57.298 tỷ đồng, bằng 102% dự toán pháp lệnh, bằng 107% kế hoạch 9 tháng, bằng 76% kế hoạch cả năm, tăng 124% so cùng kỳ năm 2025.

Đây có thể coi là một trong những kết quả nổi bật nhất của Quảng Ninh trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý, nguồn thu không đến từ một yếu tố đơn lẻ, mà được hình thành từ sự cộng hưởng của nhiều động lực tăng trưởng.

Nổi bật nhất là thu tiền sử dụng đất đạt 30.221 tỷ đồng, bằng 168% dự toán pháp lệnh, bằng 144% kế hoạch 9 tháng, đồng thời đã vượt 101% kế hoạch thu cả năm, tăng gần 9 lần so cùng kỳ. Nguồn thu này chủ yếu đến từ Dự án Hạ Long Xanh với số thu trên 26.000 tỷ đồng, bên cạnh đó là nguồn thu từ các dự án khác và hoạt động chuyển mục đích sử dụng đất, đất tái định cư, đất xen kẹp. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị quỹ đất sạch, hoàn thiện quy hoạch, xác định giá đất và tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý mà Quảng Ninh đã kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, thu từ thuế, phí đạt 27.077 tỷ đồng, tăng 22% so cùng kỳ. Nhiều khoản thu chủ lực tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực, như thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý tăng 6,7%, doanh nghiệp FDI tăng 18,5%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 80,4%.

Những con số này phản ánh một tín hiệu tích cực hơn khi nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đang có xu hướng mở rộng cùng với sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế. Đây mới là nền tảng lâu dài của ngân sách địa phương.

Đáng chú ý, bức tranh tăng trưởng ngân sách còn được hỗ trợ bởi nhiều chỉ tiêu kinh tế khác. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 17,52%, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 36,35%; vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 143.472 tỷ đồng; FDI đạt trên 1,095 tỷ USD; tổng khách du lịch đạt 15,1 triệu lượt, doanh thu du lịch đạt 44.310 tỷ đồng.

Có thể thấy, tăng trưởng ngân sách năm 2026 không chỉ là kết quả của công tác quản lý thu mà còn là “quả ngọt” từ những động lực phát triển kinh tế mà Quảng Ninh đã kiên trì xây dựng trong nhiều năm, đến từ hạ tầng giao thông đồng bộ, môi trường đầu tư hấp dẫn, công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển mạnh, dịch vụ - du lịch phục hồi và khu vực kinh tế tư nhân ngày càng lớn mạnh.

Sản xuất thiết bị cơ khí tại Công ty TNHH World Honor Việt Nam (KCN Đông Mai).

Ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết: Thu ngân sách tăng cao là kết quả tổng hợp của nhiều giải pháp điều hành kinh tế, tài chính và đầu tư. Điều Quảng Ninh hướng tới không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu thu, mà còn từng bước nâng cao chất lượng nguồn thu, tạo nền tảng tài chính bền vững để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.

Thực tế cho thấy, khi nền kinh tế phát triển đồng đều, nguồn thu ngân sách cũng trở nên đa dạng hơn. Tuy nhiên, nếu đi sâu phân tích cơ cấu nguồn thu, có thể thấy trong tổng số 57.298 tỷ đồng thu nội địa, riêng thu tiền sử dụng đất đã chiếm 30.221 tỷ đồng, tương đương hơn một nửa quy mô nguồn thu nội địa. Điều đó đồng nghĩa với việc kết quả thu ngân sách năm 2026 chịu tác động rất lớn từ một số dự án có quy mô lớn.

Đây cũng là đặc điểm mà nhiều địa phương đang gặp phải. Thu từ đất thường tăng rất nhanh khi thị trường thuận lợi hoặc khi các dự án lớn hoàn thành thủ tục tài chính. Nhưng đây không phải nguồn thu có thể lặp lại hằng năm với quy mô tương tự. Nếu thiếu những động lực mới từ sản xuất, công nghiệp, dịch vụ và khu vực doanh nghiệp, tăng trưởng ngân sách sẽ khó duy trì ổn định trong trung và dài hạn. Đó chính là bài toán mà Quảng Ninh đang chủ động đặt ra cho giai đoạn tiếp theo để làm sao thu ngân sách hôm nay phải trở thành nền tảng cho một cơ cấu nguồn thu bền vững hơn trong tương lai.