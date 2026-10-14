Kỹ sư OpenAI bị bắt sau khi thiết bị ghi âm bí mật được phát hiện trong phòng họp

Giới chức Mỹ ngày 13/10 cho biết một kỹ sư của OpenAI đã bị truy tố với cáo buộc bí mật đặt thiết bị ghi âm trong phòng họp của công ty nhằm thu lại các cuộc trao đổi nhạy cảm về công nghệ. OpenAI xác nhận đã phát hiện thiết bị, báo cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và sa thải nhân viên liên quan.

ChatGPT là một ứng dụng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) do OpenAI phát triển. Ảnh: AP.

Theo đơn khiếu nại hình sự nộp tại tòa án liên bang ở San Francisco, người bị bắt là Abdulrahman Alfozan, 35 tuổi, công dân A-rập Xê-út. Alfozan bị bắt ngày 9/10, một tuần sau khi OpenAI phát hiện thiết bị ghi âm được giấu trong phòng họp.

OpenAI cho biết đã sử dụng chính các mô hình của công ty để tìm hiểu thiết bị và nguồn gốc của thiết bị ghi âm, qua đó xác định nhân viên Abdulrahman Alfozan đã đặt thiết bị vài ngày trước đó. OpenAI đồng thời nói hiện chưa có dấu hiệu cho thấy người này đã truy cập trái phép hoặc đưa ra ngoài trong số mô hình, mã nguồn hay dữ liệu khách hàng. Nhân viên này đã bị sa thải. Công ty đã chuyển vụ việc cho FBI.

Theo FBI, thiết bị được phát hiện ngày 30/9, giấu trong giấy vệ sinh và cắm vào cổng USB phía sau một chiếc tivi trong phòng họp. Thời điểm thiết bị được lắp đặt, phòng họp chưa có camera. Tuy nhiên, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại các khu vực khác trong văn phòng cho thấy Alfozan xuất hiện gần phòng họp khoảng sáu lần trong tháng 9 dù không có quyền tiếp cận khu vực này.

OpenAI sau đó lắp thêm camera trong phòng họp. FBI cho biết camera này ghi lại hình ảnh Alfozan bước vào phòng trong tuần trước và kiểm tra phía sau chiếc tivi, nơi thiết bị ghi âm được đặt. Đơn khiếu nại cũng cho biết Alfozan đã sử dụng một công cụ hỗ trợ công việc để thực hiện nhiều truy vấn về địa chỉ các tòa nhà của công ty, vị trí phòng họp, sức chứa và lịch sử dụng các phòng.

Trước khi bị bắt, Alfozan còn để lại một chiếc túi tại một căn phòng khác trong tòa nhà. Bên trong có ví, giấy tờ tùy thân của người này và một thiết bị ghi âm khác.

Ngày 13/10, Alfozan lần đầu ra hầu tòa với cáo buộc sử dụng hoặc tìm cách sử dụng thiết bị để thu âm.