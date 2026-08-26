Sôi nổi ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” năm 2026

Ngày 26/8, tại xã Ba Chẽ, Tỉnh Đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức ngày hội “Thanh niên dân tộc thiểu số” và ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 (1956-2026).

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng.

Đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu khai mạc chương trình.

Ngày hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Quảng Ninh, tạo không gian giao lưu, kết nối và phát huy vai trò của thanh niên trong gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống.

Tại chương trình, Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin trao tặng công trình “Phòng học STEM cho em” trị giá 50 triệu đồng cho Trường THCS Ba Chẽ. Hệ thống Nha khoa Medlatec - MedDental Quảng Ninh tài trợ Dự án chăm sóc “Nụ cười cho em” trị giá 150 triệu đồng. Dự án sẽ được triển khai tại 4 xã gồm Ba Chẽ, Quảng Tân, Quảng Hà và Thống Nhất, trong thời gian từ nay đến hết năm 2026. Ban Thanh niên Công an tỉnh và Công an xã Ba Chẽ trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Ba Chẽ với tổng trị giá trên 10 triệu đồng.

Công ty Kho vận Đá Bạc - Vinacomin trao tặng công trình “Phòng học STEM cho em” trị giá 50 triệu đồng cho Trường THCS Ba Chẽ.

Hệ thống Nha khoa Medlatec - MedDental Quảng Ninh tài trợ Dự án chăm sóc “Nụ cười cho em” trị giá 150 triệu đồng.

Ban Thanh niên Công an tỉnh trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Ba Chẽ.

Công an xã Ba Chẽ trao tặng 10 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Ba Chẽ.

Điểm nhấn của ngày hội là cuộc thi “Trình diễn trang phục dân tộc” với chủ đề “Tự hào bản sắc - Đoàn kết vươn lên - Hội nhập và phát triển”. Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn tại không gian “Văn hóa các dân tộc - Gắn kết cộng đồng - Lan tỏa bản sắc” thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia như: Cuộc thi “Văn hóa ẩm thực truyền thống”; không gian trưng bày, trải nghiệm và check-in với trang phục dân tộc; các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy, vợ cõng chồng) và giải bóng đá nữ thanh niên dân tộc thiểu số… Hoạt động góp phần tạo cơ hội để thanh niên các dân tộc giao lưu, chia sẻ và quảng bá nét đẹp văn hóa của cộng đồng.

Các đội thi tự tin trình diễn những bộ trang phục mang đậm bản sắc dân tộc.

Hào hứng, quyết tâm trong phần thi kéo co.

Rộn ràng trong điệu nhảy sạp.

Và thể hiện sự khéo léo trong cuộc thi “Văn hóa ẩm thực truyền thống”.

Ngày hội không chỉ tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh niên dân tộc thiểu số mà còn góp phần tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa tuổi trẻ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời gắn công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch. Đây cũng là dịp phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, góp sức xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước trên chặng đường phát triển mới.

Các đại biểu tham quan công trình “Phòng học STEM cho em” tại Trường THCS Ba Chẽ.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc tham gia cuộc thi “Văn hóa ẩm thực truyền thống”.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc tham gia cuộc thi “Trình diễn trang phục dân tộc”.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia các nội dung thi. Trong đó, đội thi của xã Ba Chẽ xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Văn hóa ẩm thực truyền thống”; đội thi của xã Lục Hồn xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Trình diễn trang phục dân tộc” và nhiều giải thưởng cho các phần thi thể thao, trò chơi dân gian.