Tuổi trẻ Quảng Ninh tiên phong làm chủ công nghệ số

+ Thưa đồng chí, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã và đang triển khai những giải pháp gì để khơi dậy tinh thần chủ động học tập, làm chủ công nghệ trong đoàn viên, thanh niên?

- Trong kỷ nguyên số, thanh niên không chỉ cần nhanh nhạy tiếp cận công nghệ, mà phải là lực lượng tiên phong trong học tập, làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo. Do đó, điều chúng tôi hướng tới là tạo môi trường để thanh niên học công nghệ thông qua thực tiễn, biến công nghệ thành công cụ để sáng tạo và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Cùng với tiếp tục duy trì, triển khai các phong trào “Bình dân học vụ số”, Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, các hoạt động phổ cập kỹ năng số…, Tỉnh Đoàn cũng chú trọng tổ chức các cuộc thi, sân chơi và chiến dịch truyền thông số để thanh niên trực tiếp ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, vào những vấn đề thiết thực. Tiêu biểu như: Các cuộc thi sáng tạo sản phẩm truyền thông về bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tuyên truyền về phòng, chống đuối nước; tuyên truyền về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân – Liệt sĩ Vũ Văn Hiếu;... Đến nay, đã có hơn 700 sản phẩm truyền thông ứng dụng AI được sáng tạo và lan tỏa, góp phần đổi mới cách thức tuyên truyền, đưa thông tin đến gần hơn với người trẻ.

Đặc biệt, thông qua Chiến dịch truyền thông số “Tôi yêu Quảng Ninh”, đã góp phần khuyến khích thanh niên sử dụng công nghệ và các nền tảng số để kể những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh bằng góc nhìn, ngôn ngữ và cách thể hiện của thế hệ trẻ. Qua đó, giúp chuyển từ tư duy “thanh niên học và sử dụng công nghệ” sang “thanh niên sáng tạo và tạo ra giá trị bằng công nghệ”.

+ Theo đồng chí, đâu là những cơ hội cũng như thách thức lớn nhất đối với thanh niên Quảng Ninh trong quá trình tiếp cận, ứng dụng công nghệ số?

- Với lợi thế năng động, nhạy bén và sẵn sàng thử nghiệm cái mới, thanh niên Quảng Ninh hoàn toàn có thể trở thành lực lượng đi đầu trong sử dụng công nghệ số. Quảng Ninh có nhiều lợi thế về: du lịch, dịch vụ, kinh tế biển, nông nghiệp, sản phẩm OCOP và các giá trị văn hóa, tạo dư địa rất lớn để thanh niên ứng dụng công nghệ, AI và các nền tảng số ứng dụng vào thực tiễn.

Tuy nhiên, cùng những cơ hội rộng mở, chuyển đổi số cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với thanh niên Quảng Ninh. Công nghệ thay đổi từng ngày, trong khi khả năng thích ứng và tự học của mỗi người là khác nhau. Nếu không chủ động cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và tư duy số, thanh niên rất dễ trở thành người sử dụng công nghệ thụ động.

Chính vì vậy, điều quan trọng là thanh niên phải chủ động học hỏi, không ngừng cập nhật, từng bước làm chủ công nghệ và biến công nghệ thành năng lực của chính mình.

Thanh niên tổ chức lớp "Bình dân học vụ số" tại Nhà văn hóa Khe Sú 2, phường Yên Tử.

+ Theo đồng chí, lực lượng thanh niên Quảng Ninh cần phát huy vai trò xung kích như thế nào để trở thành những “hạt nhân số” trong thời kỳ đổi mới?

- Vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số trước hết phải được thể hiện bằng khả năng tiên phong trong những thay đổi mới, đồng thời kết nối công nghệ với những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

Từ cơ sở, các cấp bộ Đoàn cần tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất sáng kiến, thử nghiệm cách làm mới và chia sẻ những mô hình hiệu quả, qua đó cùng người dân, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng những giá trị mà chuyển đổi số mang lại. Đồng thời, thanh niên phải đi đầu trong xây dựng văn hóa số, hình thành cách ứng xử văn minh, trách nhiệm và tích cực trên không gian mạng.

Mỗi đoàn viên, thanh niên hãy không chỉ là người sử dụng công nghệ, mà còn là người tạo ra sáng kiến, lan tỏa cách làm và tạo ra giá trị từ công nghệ. Khi trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ được kết nối với công nghệ, thanh niên sẽ trở thành một lực lượng quan trọng đưa chuyển đổi số đi sâu vào đời sống, góp phần xây dựng chính quyền số hiệu quả hơn, kinh tế số năng động hơn và xã hội số văn minh hơn.

+ Tỉnh Đoàn sẽ có những định hướng, chương trình cụ thể nào trong thời gian tới nhằm xây dựng lớp thanh niên Quảng Ninh có tư duy số, kỹ năng số ?

- Thời gian tới, Tỉnh Đoàn xác định nâng cao năng lực số, đặc biệt là năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), là một trong những trọng tâm để thanh niên chủ động thích ứng và làm chủ công nghệ. Chúng tôi sẽ tập trung triển khai phong trào “Bình dân học vụ AI”, các lớp tập huấn, diễn đàn, sân chơi về AI và kỹ năng số, theo hướng học đi đôi với thực hành, giúp thanh niên ứng dụng AI thiết thực trong học tập, công việc, sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, chú trọng đồng hành với thanh niên phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử, marketing số, livestream và quảng bá sản phẩm. Điểm nhấn là thí điểm “Không gian hỗ trợ livestream cho thanh niên quảng bá sản phẩm, mô hình khởi nghiệp và sản phẩm OCOP”, tạo môi trường để thanh niên trực tiếp thực hành và biến công nghệ thành công cụ mở rộng thị trường.

Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến việc hình thành tư duy sử dụng AI có trách nhiệm: biết kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện nội dung giả mạo, tôn trọng bản quyền và sử dụng AI một cách an toàn. Mục tiêu là xây dựng một lớp thanh niên Quảng Ninh có tư duy số, kỹ năng số và năng lực AI đủ để học tập tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn, khởi nghiệp sáng tạo hơn và tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng.

+ Xin cảm ơn đồng chí!