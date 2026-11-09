Lan tỏa yêu thương từ một CLB thiện nguyện

Với tinh thần tương thân, tương ái, CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về những hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế.

Một trong những hoàn cảnh được CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long quan tâm gần đây là gia đình bà Vương Thị Qua và em trai Vương Văn Quay (khu Mỹ Cụ, phường Đông Triều). Bà Qua tuổi cao, sức yếu, không có thu nhập ổn định, ông Quay bị khuyết tật trí tuệ đặc biệt nặng. Hai chị em sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. CLB đã hỗ trợ 60 triệu đồng để giúp gia đình xây dựng lại ngôi nhà kiên cố, khang trang hơn. Đến nay, công trình đang từng bước hoàn thiện.

Bà Vương Thị Qua (khu Mỹ Cụ, phường Đông Triều) được CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà ở mới (tháng 5/2026).

Bà Vương Thị Qua chia sẻ: Nay được các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ, chúng tôi thực sự rất cảm kích. Ngôi nhà hoàn thiện giúp chúng tôi ổn định cuộc sống hơn, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa bão.

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long còn dành nhiều tâm huyết cho hoạt động đỡ đầu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Trần Lan Trinh, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Quảng Yên) là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó học giỏi. Mồ côi bố từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, Trinh sống cùng bà ngoại trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Dù thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ, nhưng Trinh luôn nỗ lực vươn lên bằng ý chí và nghị lực.

Nhiều năm liền, Trinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện như: Huy chương Đồng Olympic các môn chuyên Hạ Long lần thứ II năm 2025; giải nhì cấp thành phố môn Lịch sử - Địa lý cấp THCS năm học 2025-2026; giải nhất môn bơi cấp thành phố. Biết hoàn cảnh của Trinh, CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long đã nhận đỡ đầu 12 triệu đồng/năm cho đến khi Trinh học hết THPT. Trần Lan Trinh cho biết: Em rất biết ơn người thân, thầy cô và các cô, bác hảo tâm luôn che chở, đồng hành, động viên em trong học tập. Em sẽ luôn nỗ lực cố gắng học tập để trở thành người có ích cho xã hội.

Gia đình bà Qua hay em Trinh chỉ là một phần trong hành trình thiện nguyện của CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long. Thành lập năm 2018 với 15 thành viên ở nhiều ngành nghề, CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long luôn lấy tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình yêu thương làm nền tảng. Dù mỗi người một công việc, các thành viên đều chung mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, nhất là trẻ mồ côi, người khuyết tật, người cao tuổi cô đơn.

Hội Khuyến học thành phố và CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long trao đỡ đầu cho Trần Lan Trinh, học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Quảng Yên) nhân dịp bước vào năm học 2026-2027.

Chủ nhiệm CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long Lê Thị Nguyên cho biết: Để hỗ trợ đúng đối tượng, CLB luôn chú trọng xác minh thông tin, tìm hiểu hoàn cảnh thực tế trước khi vận động nguồn lực. Với mỗi trường hợp, CLB phân công thành viên trực tiếp khảo sát, xác minh rồi mới kết nối các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ.

Bà Phạm Thị Hiệp, thành viên CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long, bày tỏ: Chúng tôi luôn mong muốn tìm đến những hoàn cảnh thực sự khó khăn để kịp thời giúp đỡ. Với trẻ mồ côi, các thành viên dành tình cảm yêu thương như con cháu trong gia đình. Chúng tôi chỉ mong các cháu được vui vẻ, học hành như bạn bè cùng trang lứa.

Ngoài ra, CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long còn phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, trong đó có Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi thành phố trước đây (nay là Hội Chữ thập đỏ thành phố) triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội; thăm hỏi, tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn; trao quà cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu; hỗ trợ học sinh ở vùng sâu, vùng xa với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Thời gian tới, CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long tiếp tục phối hợp với Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ thành phố và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình thương, đỡ đầu học sinh mồ côi vượt khó, đồng thời tổ chức tặng quà Tết cho người dân ở vùng sâu, vùng xa. Với những việc làm bền bỉ, xuất phát từ tấm lòng nhân ái, CLB Thiện nguyện Nhân tâm Hạ Long đang góp phần nối dài những vòng tay yêu thương, khơi dậy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, để không ai bị bỏ lại phía sau.