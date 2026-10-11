Vụ tấn công sân bay Riyadh khiến 12 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương

Vụ tấn công mới nhất nhằm vào sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương, trong đó có một số trường hợp nguy kịch. Đây là thông báo được giới chức nước này đưa ra ngày 11/10. Liên quân do Ả rập Xê út dẫn đầu cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen được Iran hậu thuẫn đứng sau vụ việc.

Sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh của Ả rập Xê út bị tấn công. Ảnh: AP

Đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất tại một quốc gia Arab vùng Vịnh kể từ khi xung đột Iran bùng phát. Giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân đội Yemen được Ả rập Xê út hậu thuẫn cũng gia tăng trong những ngày gần đây.

Theo giới chức khu vực, tên lửa đã đánh trúng khu phức hợp sân bay quốc tế King Khalid, nơi có nhà ga số 3 và số 4 phục vụ các chuyến bay nội địa. Trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Ả rập Xê út, 2 người Bangladesh và các công dân Palestine, Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria và Xu Đăng. Những người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện để điều trị.

Sau vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid của Ả rập Xê út , Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc khả năng Mỹ tham gia các cuộc không kích của Ả rập Xê út nhằm vào lực lượng Houthi.

“Tôi đã nhận được thông tin về vụ tấn công và sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định”, ông Trump nói.

Sau đó, Tổng thống Trump cho biết sẽ trao đổi với Thái tử Mohammed bin Salman, đồng thời khẳng định vụ việc tại Ả rập Xê út là không thể chấp nhận.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận một công dân nước này thiệt mạng trong vụ tấn công và lên án hành động đe dọa tính mạng dân thường.

Trong tuần, Houthi đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trước đó nhằm vào sân bay King Khalid, khiến 3 người Ả rập Xê út thiệt mạng, trong đó có một phi công. Các cuộc tấn công nhằm vào sân bay, cơ sở quân sự và hạ tầng dầu mỏ của Ả rập Xê út gia tăng kể từ khi liên quân do nước này dẫn đầu phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Houthi.

Hoạt động tại sân bay King Khalid đã bị đình chỉ. Theo dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, nhiều chuyến bay phải chuyển hướng. Mỹ, Anh, Đức, Australia và Canada cũng khuyến cáo công dân không đến sân bay này.