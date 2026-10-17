Nâng cao năng lực SSCĐ của lực lượng DQTV

Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Vì vậy, nhiệm vụ nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng DQTV luôn được cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang thành phố Quảng Ninh quan tâm.

Một buổi huấn luyện của lực lượng DQTV phường Hà An.

Tháng 7/2026, chúng tôi có dịp tham quan buổi huấn luyện của lực lượng DQTV phường Hà An. Dưới nắng hè các chiến sĩ dân quân vẫn hăng say luyện tập điều lệnh đội ngũ, thực hành ngắm bắn súng tiểu liên AK… Cán bộ Ban CHQS phường tận tụy hướng dẫn từng nội dung, giúp chiến sĩ nắm chắc động tác, sử dụng vũ khí đúng kỹ thuật và bảo đảm an toàn...

Để chuẩn bị cho đợt huấn luyện, Ban CHQS phường đã sớm xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng nội dung; chuẩn bị giáo án, thao trường, bãi tập, mô hình học cụ. Nhiệm vụ, yêu cầu huấn luyện được quán triệt trước khi triển khai.

Trung tá Trương Ngọc Ninh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hà An, cho biết: Quan điểm của đơn vị là huấn luyện phải sát thực tế, sát yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đối với những nội dung khó như kỹ thuật bắn súng, chúng tôi tổ chức huấn luyện bổ trợ ngoài giờ để chiến sĩ rèn kỹ năng, vững tâm lý khi thao tác...

Nhờ kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, công tác hậu cần, kỹ thuật và duy trì nghiêm kỷ luật thao trường, chất lượng huấn luyện DQTV tại phường Hà An đã có những chuyển biến rõ nét. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã hoàn thành huấn luyện cho 60 dân quân tại chỗ và 80 dân quân cơ động theo đúng phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Quân số tham gia đạt trên 99%. Kết quả kiểm tra các khóa huấn luyện có 100% chiến sĩ đạt yêu cầu; trong đó có trên 70% đạt khá, giỏi…

Chiến sĩ Trần Mạnh Thắng, thuộc Tiểu đội dân quân thường trực phường Hà An, chia sẻ: “Qua các lần huấn luyện và được cán bộ hướng dẫn cụ thể, động viên thường xuyên nên tôi đã cố gắng luyện tập và thấy mình trưởng thành, vững vàng hơn rất nhiều”.

Trung tá Nguyễn Văn Sức, Chính trị viên Ban CHQS phường Hà An cho biết: Để không ngừng nâng cao năng lực SSCĐ của lực lượng DQTV thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức luyện tập thuần thục các phương án bảo vệ trụ sở, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời phối hợp duy trì nghiêm chế độ tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ…

Lực lượng DQTV Quảng Ninh luôn tích cực tham gia công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trên địa bàn Quảng Ninh, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện DQTV được triển khai gắn với đặc thù miền núi, biên giới, biển, đảo. Tổ chức, biên chế và nội dung huấn luyện được chú trọng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng khu vực.

Thành phố duy trì 57 tiểu đội và 8 trung đội dân quân thường trực. Lực lượng dân quân được tổ chức tại 100% xã, phường, đặc khu. Giai đoạn 2019-2026, Quảng Ninh tổ chức 71 lớp tập huấn cho hơn 4.250 lượt cán bộ; huấn luyện tại 100% cơ sở DQTV, quân số tham gia đạt trên 98%. Kết quả kiểm tra có 99,5% đạt yêu cầu, trong đó 75% khá, giỏi.

Được rèn luyện toàn diện, lực lượng DQTV trên địa bàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Theo lãnh đạo Bộ CHQS thành phố, thời gian tới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức DQTV, chú trọng địa bàn biên giới, biển, đảo; nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, pháp luật và đào tạo cán bộ. Việc bảo đảm chế độ, chính sách được quan tâm để cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò bảo vệ cơ sở.