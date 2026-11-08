NASA tuyển chọn khóa phi hành gia thứ 25

Ngày 7/11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) thông báo mở đợt tuyển chọn phi hành gia mới nhằm chuẩn bị nhân lực cho các sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng trong những năm tới. Đây là khóa phi hành gia thứ 25 của NASA kể từ khi cơ quan này tuyển chọn nhóm phi hành gia đầu tiên vào năm 1959.

Các phi hành gia thuộc khóa tuyển chọn năm 2025 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp ảnh tập thể ngày 17/9/2025. Ảnh: AP

NASA công bố thông tin tại một triển lãm hàng không ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ). Sự kiện giới thiệu các kế hoạch thám hiểm Mặt trăng cùng những tiến bộ mới trong lĩnh vực hàng không và công nghệ vũ trụ.

Hiện NASA có 32 phi hành gia đang hoạt động. Cơ quan này cần bổ sung nhân lực để triển khai các sứ mệnh đưa con người vượt ra ngoài quỹ đạo thấp của Trái đất, với phần lớn các chuyến bay có người lái hiện nay hoạt động.

Trong đợt tuyển chọn gần nhất, NASA nhận hơn 8.000 hồ sơ ứng tuyển nhưng chỉ lựa chọn 10 người vào tháng 9/2025.

Theo kế hoạch, NASA tiếp nhận hồ sơ cho đợt tuyển chọn mới đến hết ngày 3/12/2026 và dự kiến công bố danh sách trúng tuyển vào cuối năm 2027. Các ứng viên được lựa chọn sẽ bắt đầu chương trình huấn luyện vào đầu năm 2028.

Để tham gia tuyển chọn, ứng viên phải có quốc tịch Mỹ, bằng đại học và kinh nghiệm làm việc chuyên môn. Những người trúng tuyển phải trải qua 2 năm huấn luyện bắt buộc, bao gồm các nội dung đòi hỏi cao về kiến thức, thể lực và kỹ năng làm việc trong môi trường không gian.

Hoàn thành chương trình huấn luyện không đồng nghĩa với việc được bay vào vũ trụ ngay lập tức. Các phi hành gia có thể phải chờ thêm nhiều năm trước khi được phân công thực hiện nhiệm vụ.

Phi hành gia Frank Rubio, người giữ kỷ lục của Mỹ về thời gian ở liên tục trong không gian với 371 ngày, cho rằng những người muốn trở thành phi hành gia cần có sự kiên nhẫn. Theo ông, phần lớn thời gian của phi hành gia dành cho việc huấn luyện, nghiên cứu và chuẩn bị cho các chuyến bay vào vũ trụ. Chỉ một số ít người có cơ hội trực tiếp đặt chân lên Mặt trăng.

“Đặt chân đến Mặt trăng có thể chỉ chiếm khoảng 1% trải nghiệm của bạn. Điều quan trọng là đóng góp vào sứ mệnh đưa con người tới Mặt trăng”, phi hành gia Frank Rubio chia sẻ.

Đợt tuyển chọn phi hành gia mới diễn ra trong bối cảnh NASA đẩy mạnh chương trình Artemis, hướng tới mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ, kể từ chuyến đổ bộ cuối cùng thuộc chương trình Apollo năm 1972.

Tháng 4/2026, phi hành đoàn Artemis II đã thực hiện chuyến bay vòng quanh Mặt trăng, đánh dấu bước tiến trong kế hoạch đưa con người trở lại bề mặt thiên thể này.

Theo kế hoạch, mùa hè năm 2027, sứ mệnh Artemis III sẽ đưa bốn phi hành gia lên quỹ đạo gần Trái đất để diễn tập ghép nối tàu vũ trụ với 2 tàu đổ bộ Mặt trăng. Một tàu do Tập đoàn SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển, tàu còn lại do Công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos chế tạo.

Sứ mệnh này chưa thực hiện đổ bộ Mặt trăng mà tập trung kiểm tra các hệ thống và quy trình kỹ thuật, chuẩn bị cho Artemis IV, dự kiến diễn ra năm 2028. NASA đặt mục tiêu đưa hai phi hành gia hạ cánh xuống khu vực gần cực nam Mặt trăng trong sứ mệnh Artemis IV.

Về lâu dài, NASA hướng tới xây dựng căn cứ trên Mặt trăng, từng bước đưa các phương tiện thám hiểm, robot, công trình và hệ thống cung cấp điện lên bề mặt thiên thể này.

Ông Randy Bresnik, chỉ huy sứ mệnh Artemis III, cho biết khối lượng công việc của NASA hiện lớn hơn nhiều so với số phi hành gia đang có. Vì vậy, việc tuyển chọn và đào tạo thế hệ phi hành gia mới giữ vai trò quan trọng đối với kế hoạch thám hiểm không gian dài hạn của Mỹ.

Đây là khóa phi hành gia thứ 25 của NASA, tiếp nối lịch sử tuyển chọn bắt đầu từ nhóm Mercury Seven gồm bảy phi hành gia đầu tiên vào năm 1959.