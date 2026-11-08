Denny Hamlin đề nghị Toyota tìm nguyên nhân nhiều năm không vô địch NASCAR

Ngày 8/11, tay đua Denny Hamlin cho rằng Toyota cần làm rõ nguyên nhân các đội sử dụng xe của hãng giành nhiều chiến thắng ở từng chặng nhưng vẫn không thể giành chức vô địch chung cuộc tại giải đua ô tô NASCAR Cup Series. Nhận định này được đưa ra trước chặng đua cuối cùng của mùa giải 2026 tại bang Florida (Mỹ), khi Kyle Larson, tay đua sử dụng xe Chevrolet, đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành chức vô địch lần thứ 3.

Đội kỹ thuật của tay đua Denny Hamlin khẩn trương thực hiện việc bảo dưỡng và thay lốp tại khu vực kỹ thuật trong chặng đua NASCAR Cup Series ở Martinsville, bang Virginia (Mỹ), ngày 1/11/2026. Ảnh: AP

NASCAR Cup Series là giải đua ô tô hàng đầu tại Mỹ, quy tụ các tay đua chuyên nghiệp tranh tài qua nhiều chặng trong năm. Các tay đua tích lũy điểm dựa trên thành tích thi đấu để cạnh tranh chức vô địch chung cuộc.

Trong giải NASCAR Cup Series, các đội đua sử dụng xe được phát triển với sự hỗ trợ kỹ thuật của những hãng sản xuất ô tô như Toyota, Chevrolet và Ford. Mặc dù Ban tổ chức áp dụng các quy định kỹ thuật chung nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, mỗi hãng vẫn có thể tạo lợi thế thông qua việc tối ưu động cơ, khả năng vận hành và tính khí động học của xe. Những yếu tố này ảnh hưởng đến tốc độ, khả năng tăng tốc, độ ổn định khi vào cua và mức tiêu thụ nhiên liệu, qua đó góp phần quyết định thành tích của tay đua.

Ngoài ra, để giành chức vô địch chung cuộc, các đội còn phải duy trì phong độ ổn định, lựa chọn chiến thuật phù hợp và hạn chế sai sót trong suốt mùa giải.

Theo thống kê, sau 35 chặng của mùa giải 2026, các tay đua sử dụng xe Toyota giành tổng cộng 18 chiến thắng, nhiều nhất trong số các hãng xe tham dự. Có 2 giai đoạn Toyota thắng bảy trong 9 chặng, trong đó có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp ở giai đoạn tranh chức vô địch.

Tuy nhiên, những kết quả này không giúp Toyota giành lợi thế trong cuộc đua vô địch chung cuộc. Trong 20 năm tham gia NASCAR Cup Series, hãng xe Nhật Bản mới có 3 chức vô địch, gần nhất vào năm 2019.

Hamlin, tay đua của đội Joe Gibbs Racing sử dụng xe Toyota, cho rằng hãng cần phân tích kỹ nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa số chiến thắng ở từng chặng và số danh hiệu vô địch.

Theo anh, Toyota không nên tiếp tục áp dụng cách làm cũ trong mùa giải tới mà cần xác định những thay đổi cần thiết để nâng cao khả năng giành chức vô địch.

Chủ tịch bộ phận phát triển xe đua Toyota Racing Development, ông Tyler Gibbs, cũng thừa nhận hãng cần xem xét kỹ hơn những hạn chế trong thi đấu. Ông cho biết các đội sử dụng xe Toyota từng gặp khó khăn tại một số đường đua, đặc biệt là Phoenix Raceway, địa điểm tổ chức chặng chung kết trong những mùa giải trước.

Trong khi Toyota tìm lời giải cho những kết quả chưa như kỳ vọng, Kyle Larson của đội Hendrick Motorsports, sử dụng xe Chevrolet, đang nắm lợi thế lớn trước chặng cuối mùa giải tại đường đua Homestead-Miami Speedway ngày 8/11 (giờ địa phương).

Larson dẫn trước Christopher Bell 67 điểm và Denny Hamlin 70 điểm. Theo thể thức tính điểm của giải, anh chỉ cần giành thêm 9 điểm để chắc chắn có chức vô địch thứ 3 trong sự nghiệp, đồng thời bảo vệ danh hiệu giành được năm 2025.

Với Hamlin, mùa giải 2026 tiếp tục mang đến nhiều tiếc nuối. Năm ngoái, anh từng tiến rất gần chức vô địch nhưng để Larson vượt qua ở những vòng cuối sau khi 2 đội lựa chọn chiến thuật thay lốp khác nhau.

Sau 21 mùa giải thi đấu trọn vẹn tại NASCAR Cup Series, Hamlin vẫn chưa giành được chức vô địch. Tay đua này dự kiến kết thúc sự nghiệp sau mùa giải 2027 và mong muốn Toyota có những điều chỉnh để nâng cao khả năng cạnh tranh danh hiệu trong mùa giải cuối cùng của mình.