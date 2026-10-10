New Zealand thắng Australia 50-19, giữ Cúp Bledisloe năm thứ 24 liên tiếp

New Zealand đánh bại Australia 50-19 trong trận mở màn loạt hai trận bóng bầu dục quốc tế hôm 10/10, qua đó giữ Cúp Bledisloe năm thứ 24 liên tiếp. Chiến thắng cũng giúp đội tuyển này giải tỏa phần nào sức ép sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp và thất bại trước Nam Phi.

New Zealand thắng Australia 50-19 trong trận đấu tranh Cúp Bledisloe. Ảnh: AP

Australia khởi đầu đầy tự tin khi hậu vệ cánh Tom Wright ghi điểm try đầu tiên (mỗi try tính 5 điểm) tại sân Eden Park. Tuy nhiên, New Zealand nhanh chóng lấy lại thế trận nhờ khả năng tranh chấp bóng bổng được cải thiện. Peter Lakai và Tupou Vaa'i lần lượt ghi try, giúp đội chủ nhà dẫn 17-7 sau 33 phút. Trước giờ nghỉ, Australia rút ngắn cách biệt nhờ pha ghi điểm của Ben Donaldson, đưa tỷ số xuống còn 14-17.

Đầu hiệp hai, Australia tiếp tục gây sức ép, buộc Beauden Barrett phải thực hiện hai pha phòng ngự quan trọng. Tuy nhiên, New Zealand sau đó ghi hai try trong vòng 5 phút nhờ công của Cam Roigard và đội trưởng Codie Taylor, nâng cách biệt lên 31-14.

All Blacks tiếp tục chiếm ưu thế trong các pha tranh chấp bóng và thể hiện sức mạnh ở những tình huống va chạm. Phút 66, Roigard và Lakai phối hợp để cầu thủ chạy cánh Leroy Carter ghi try, đưa New Zealand dẫn 38-14. Các cầu thủ Asafo Aumua, Kyle Preston và Josh Moorby sau đó phối hợp tạo thêm một pha ghi điểm cho đội chủ nhà.

Sau khi Josh Nasser ghi điểm cho Australia, Damian McKenzie khép lại trận đấu bằng một pha ghi try và cú đá chuyển đổi thành công, giúp New Zealand chạm mốc 50 điểm.

Dù có những thời điểm chơi tốt, Australia vẫn không thể theo kịp đối thủ trong các pha tranh chấp bóng bổng và mất lợi thế vì những lỗi thiếu kỷ luật. New Zealand cũng cho thấy sự cải thiện rõ rệt trong lối chơi so với các trận gặp Nam Phi.

Trận đấu thứ hai giữa hai đội sẽ diễn ra tại Sydney vào cuối tuần tới. Tuy nhiên, chiến thắng ở trận mở màn đã đủ giúp New Zealand bảo vệ Cúp Bledisloe, danh hiệu mà đội tuyển này nắm giữ liên tục từ năm 2003.