Ngành Ngân hàng và Hội LHPN TP Quảng Ninh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030

Ngày 19/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới 15 chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực và Hội LHPN các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Dự lễ ký kết có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu Quảng Ninh, tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 6, cùng đại diện các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 6 và Hội LHPN thành phố Quảng Ninh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2023-2025, chương trình phối hợp giữa ngành Ngân hàng và Hội LHPN Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến ngày 31/12/2025, tổng dư nợ tín dụng thông qua cơ chế ủy thác và các tổ vay vốn do Hội quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Agribank đạt trên 183.000 tỷ đồng, với 70.413 tổ vay vốn, tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong giai đoạn 2023-2025 và 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng đã phối hợp tổ chức 41 lớp tập huấn, thu hút hơn 110.900 lượt người tham dự.

Phát huy những kết quả đạt được, Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách tín dụng, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho phụ nữ, nhất là phụ nữ khởi nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; đồng thời thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính xanh, chuyển đổi số, nâng cao kiến thức, kỹ năng quản trị tài chính, phòng, chống tín dụng đen và tăng cường các hoạt động an sinh xã hội.

Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Vũ Thu Hòa và đồng chí Nguyễn Đức Hiển đại diện hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Theo đó, hai bên thống nhất triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao kiến thức tài chính, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững. Chương trình đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế của Quảng Ninh trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển và kinh tế xanh, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam tăng cường phối hợp, tạo chuyển biến rõ nét về quy mô và hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; phát huy vai trò của các cấp Hội trong kết nối hội viên, khuyến khích các ngân hàng phát triển sản phẩm, dịch vụ phù hợp, đẩy mạnh kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và phụ nữ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nâng cao năng lực tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số, huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới.

Việc ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 tạo cơ sở để ngành Ngân hàng và Hội LHPN thành phố Quảng Ninh tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng hội viên, phụ nữ trong tiếp cận nguồn vốn, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.