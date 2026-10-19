Diego Gomez ghi siêu phẩm từ giữa sân, Brighton thắng đậm Crystal Palace 5-0

Ngày 18/10 (giờ địa phương), Brighton đánh bại Crystal Palace 5-0 ở vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027. Điểm nhấn của trận đấu là cú sút từ khoảng cách 50 m của tiền vệ Diego Gomez, tuyển thủ Paraguay.

Cầu thủ Diego Gomez của Brighton (ở giữa) ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Crystal Palace tại Giải Ngoại hạng Anh, ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Phút thứ 7 trên sân nhà Amex, Diego Gomez nhận bóng gần vạch giữa sân, tiến sang phần sân Crystal Palace rồi bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách 50m. Bóng bay qua đầu thủ môn Walter Benitez, khi anh đã rời xa khung thành, trước khi đi vào lưới.

Bàn thắng giúp Brighton nâng tỷ số lên 2-0 trước đối thủ nhiều duyên nợ. Chỉ 3 phút sau, đội chủ nhà tiếp tục ghi bàn để dẫn trước 3-0, trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 5-0.

Pha lập công của Gomez gợi nhớ đến siêu phẩm từ giữa sân của David Beckham trong trận Manchester United gặp Wimbledon ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải 1996-1997. Bàn thắng ấy trở thành một trong những khoảnh khắc nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Anh, đồng thời góp phần đưa tên tuổi Beckham ra thế giới.

Ngoài bàn thắng của Gomez và một pha phản lưới nhà của đối phương, Brighton còn có các bàn thắng của Yasin Ayari, Charalampos Kostoulas và Jack Hinshelwood.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Fabian Hurzeler tiết lộ Gomez từng thử sút tương tự trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland ở vòng đấu trước, nhưng không thành công.

“Ở trận đấu đó, điều kiện gió không thuận lợi cho cú sút. Lần này, gió đã hỗ trợ cậu ấy tốt hơn”, ông Hurzeler chia sẻ.

Nhà cầm quân người Đức cũng bày tỏ sự vui mừng khi Gomez được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực đóng góp cho câu lạc bộ, phát triển bản thân và hỗ trợ toàn đội.

Chiến thắng 5-0 giúp Brighton vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Đội bóng miền nam nước Anh tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong mùa giải năm nay, sau khi từng đánh bại Arsenal 3-0.

Theo hãng thống kê Opta, Brighton đã ghi 23 bàn sau 7 trận đầu tiên. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có 3 đội ghi nhiều bàn hơn ở cùng giai đoạn, gồm Arsenal mùa 2009-2010, Manchester United mùa 2011-2012 và Manchester City mùa 2019-2020.

Trong khi đó, thất bại nặng nề trước Brighton khiến Crystal Palace tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Huấn luyện viên Pierre Sage gửi lời xin lỗi người hâm mộ và thừa nhận chưa biết liệu ông có thêm thời gian để cải thiện tình hình hay không, khi đội bóng mới giành 2 chiến thắng sau 7 trận.