Nhiệt điện Quảng Ninh triển khai nâng cấp hệ thống xử lý khí thải

Chiều 16/10, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh tổ chức lễ ký kết hợp đồng thiết kế - mua sắm - xây dựng (EPC) thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Đây cũng là đơn vị đầu tiên ký kết hợp đồng EPC trong số các nhà máy nhiệt điện đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải tương tự.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.800 tỷ đồng, trong đó giá trị hợp đồng EPC trên 3.271 tỷ đồng. Nhà thầu thực hiện là liên danh Tập đoàn Điện khí Thượng Hải (Trung Quốc) và Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương (Việt Nam).

Theo nội dung hợp đồng, Dự án tập trung nâng cấp, cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện; lắp mới hệ thống khử ôxít nitơ (NOx); nâng cấp, cải tạo hệ thống khử lưu huỳnh (SOx); thay mới quạt khói có sử dụng biến tần và nâng cấp các hệ thống phụ trợ, phòng cháy, chữa cháy liên quan.

Lãnh đạo Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh và các nhà thầu thực hiện nghi thức ký kết Hợp đồng EPC của Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Công nghệ sử dụng cho Dự án đã được đơn vị các tư vấn (Viện Năng lượng, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1) lập và thẩm tra, là công nghệ đã được sử dụng phổ biến hiện nay cho các nhà máy nhiệt điện đốt than phun trên thế giới, hoàn toàn phù hợp với nhà máy hiện nay. Trong đó, hệ thống lọc bụi tĩnh điện được cải tiến bằng công nghệ biến áp chỉnh lưu cao tần kết hợp biến áp xung; hệ thống khử NOx sử dụng công nghệ khử chọn lọc có xúc tác, đồng thời các thiết bị chính của hệ thống khử SOx hiện hữu được nâng cấp, cải tạo.

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh đề nghị Liên danh nhà thầu ngay sau lễ ký kết, khẩn trương huy động các nguồn lực cần thiết, phối hợp chặt chẽ, toàn diện với Công ty và các đơn vị tư vấn để tổ chức khoa học triển khai các công việc theo nội dung hợp đồng. Mục tiêu là tổ chức triển khai dự án đúng quy định, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn, phấn đấu sớm đưa dự án vào vận hành chính thức trong năm 2027.

Lãnh đạo Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh phát biểu tại lễ ký kết.

Sau khi hoàn thành, dự án hướng tới bảo đảm khí thải từ các tổ máy đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp theo tiêu chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tăng độ tin cậy và hiệu quả vận hành của nhà máy.

Đây cũng là bước đi quan trọng của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh trong thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, hài hòa giữa mục tiêu sản xuất điện và phát triển bền vững.

Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh triển khai Dự án nhằm thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, giảm phát thải, hài hòa giữa mục tiêu sản xuất điện và phát triển bền vững. (Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh).

Đặc biệt, việc triển khai Dự án cũng góp phần cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối với Quảng Ninh, Dự án còn có ý nghĩa trong thực hiện định hướng phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh, hài hòa giữa phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường và phát huy giá trị di sản, cảnh quan thiên nhiên, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh gồm 4 tổ máy, với tổng công suất 1.200MW. Kể từ khi Tổ máy đầu tiên đi vào vận hành từ năm 2009 đến nay, Nhà máy luôn duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành của hệ thống, sản lượng điện sản xuất trung bình mỗi năm hơn 7 tỷ kWh.