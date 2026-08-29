Những "chú ong thợ" của thành phố Quảng Ninh

Quảng Ninh hôm nay vươn mình trở thành thành phố không chỉ được tạo dựng từ những quyết sách đúng đắn, những công trình quy mô hay những dấu ấn phát triển mạnh mẽ, mà còn được bồi đắp từ sự tận tụy, trách nhiệm của hàng vạn cán bộ, công chức, viên chức trên mọi lĩnh vực. Mỗi người ở một vị trí, một công việc khác nhau đều lặng lẽ cống hiến như những "chú ong thợ" cần mẫn, góp từng giọt mật ngọt để làm nên sức sống, niềm tin và diện mạo mới của quê hương.

“Giữ lửa” trên bục giảng, lan tỏa yêu thương

Đến Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Quang Hanh), đồng nghiệp và học sinh hay nhắc về cô giáo Bùi Thị Hồng (47 tuổi), Đảng ủy viên, Tổ phó chuyên môn Tổ Xã hội, một gương mặt tiêu biểu hội tụ trọn vẹn tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và tấm lòng nhân ái.

Hơn hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Bùi Thị Hồng luôn xem chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu. Trên bục giảng, cô không ngừng đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và tích cực lồng ghép kỹ năng sống để bài học thêm sinh động và hấp dẫn. Với vai trò nhóm trưởng chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm, cô luôn sát sao, dìu dắt học trò, duy trì chất lượng đại trà và mũi nhọn ở mức cao, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đại học đạt kết quả xuất sắc. Nhiều thế hệ học trò trưởng thành từ các lớp do cô chủ nhiệm đã đỗ vào các trường đại học top đầu.

Cô giáo Bùi Thị Hồng, Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Quang Hanh), miệt mài gieo chữ, vun đắp tri thức cho các em học sinh.

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô giáo Bùi Thị Hồng còn là một cán bộ đảng viên mẫu mực, đi đầu trong các phong trào thi đua. Trong công tác xây dựng Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cô luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, đạt giải B Cuộc thi Chính luận cấp tỉnh năm 2025. Đặc biệt, với vai trò lãnh đạo công đoàn trước đây, cô đã vận động các nguồn lực xã hội thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện quy mô lớn như “Đông ấm cho em” hỗ trợ học sinh khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, với tổng số tiền vận động lên tới hàng tỷ đồng. Cô giáo Bùi Thị Hồng chính là một trong những “chú ong thợ” cần mẫn của ngành Giáo dục Quảng Ninh, người không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn thắp lên ngọn lửa đam mê, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến cho các thế hệ học trò.

Cô giáo Bùi Thị Hồng, Trường THPT Lê Quý Đôn là một trong những điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với những nỗ lực bền bỉ và cống hiến không mệt mỏi, cô Bùi Thị Hồng đã nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Bằng khen.

Người thầm lặng bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Trong lĩnh vực y tế dự phòng, bác sĩ Nguyễn Văn Hùng (37 tuổi) Phó Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh (CDC Quảng Ninh) là một trong những người âm thầm "gác cổng", gìn giữ lá chắn sức khỏe cho nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (CDC Quảng Ninh), vận hành thử nghiệm hệ thống dashboard phục vụ giám sát, phân tích diễn biến dịch bệnh.

Quảng Ninh là địa phương có nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh do đặc thù địa bàn du lịch. Do đó, đội ngũ cán bộ y tế dự phòng như bác sĩ Nguyễn Văn Hùng giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe nhân dân. Giai đoạn 2024-2025, với vai trò cán bộ chuyên trách, bác sĩ Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì tham mưu xây dựng 149 kế hoạch, văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh. Anh luôn chủ động phân tích số liệu, đánh giá nguy cơ, dự báo tình hình để tham mưu các giải pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, trực tiếp tham gia điều tra, xử lý 37 ổ dịch trên địa bàn tỉnh. Kiên trì nguyên tắc “phát hiện sớm, xử lý nhanh, khống chế triệt để”, các ổ dịch đều được khoanh vùng trong vòng 24-48 giờ, không để lây lan diện rộng, không ghi nhận trường hợp tử vong, góp phần bảo đảm môi trường sống an toàn và tạo niềm tin cho nhân dân.

Theo bác sĩ Hùng, công việc phòng, chống dịch không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh của người thầy thuốc. Mỗi ổ dịch được khống chế kịp thời, mỗi người dân được bảo vệ an toàn là động lực để anh tiếp tục cống hiến.

Không chỉ vững vàng về chuyên môn, bác sĩ Hùng còn tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Anh tích cực ứng dụng mô hình giám sát dựa vào sự kiện (EBS), triển khai phần mềm xét nghiệm khép kín, hệ thống quản lý tiêm chủng và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu về dịch tễ học bệnh tay chân miệng, quản lý phản ứng sau tiêm chủng. Các kết quả nghiên cứu đều được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực giám sát, chỉ đạo tuyến và hiệu quả phòng, chống dịch ngay từ cơ sở. Với bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, mỗi ổ dịch được khống chế kịp thời là thêm một sự bình yên cho cộng đồng. Chính sự tận tụy ấy đã góp phần giữ vững môi trường sống an toàn và tạo niềm tin cho nhân dân.

Sự tận tụy làm nên giá trị cống hiến

Từ bục giảng đến công tác hội, chị Trần Thị Hương (37 tuổi), Phó Chủ tịch Hội LHPN kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ đặc khu Vân Đồn luôn mang theo tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Trước khi đảm nhiệm công tác Hội LHPN Vân Đồn vào năm 2023, chị Trần Thị Hương là giáo viên, sau đó giữ cương vị Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quan Lạn. Dù ở vị trí nào, chị cũng luôn tâm niệm phải làm việc bằng trách nhiệm, sự tận tụy và tinh thần đổi mới. Với chị, mỗi công việc đều là cơ hội để đóng góp cho cộng đồng và quê hương.

Phó Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Vân Đồn Trần Thị Hương trao hỗ trỡ mô hình sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2025.

Trên cương vị mới, chị nhanh chóng tạo dấu ấn bằng sự năng động, gần gũi và sáng tạo trong tổ chức các phong trào phụ nữ, hoạt động nhân đạo. Nổi bật là việc triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, góp phần tạo động lực để nhiều hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Những kết quả đó đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam ghi nhận tặng Bằng khen.

Không chỉ tâm huyết với công tác hội, chị Trần Thị Hương còn là một tuyên truyền viên giàu nhiệt huyết. Chị đạt giải Nhất cấp cụm, giải Ba cấp tỉnh và giải phụ “Thí sinh thuyết trình xuất sắc nhất” tại Cuộc thi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giành giải Nhì Cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Vân Đồn”. Những thành tích ấy không đơn thuần là kết quả của sự nỗ lực, mà còn thể hiện tình yêu và khát vọng góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Trần Thị Hương (thứ 4, trái sang) là một trong 12 đại biểu của Quảng Ninh tham dự Đại hội XII, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chị Trần Thị Hương là tấm gương về một cán bộ hội tận tâm, trách nhiệm; nhiều năm liền chị đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và vinh dự là đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII. Hành trình cống hiến của chị được tạo nên từ những việc làm bình dị góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, vun đắp khối đoàn kết cộng đồng và chung tay xây dựng Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tận tâm phục vụ để người dân hài lòng

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Mai, anh Phùng Văn Trọng (42 tuổi) được biết đến như một gương sáng về tinh thần tận tâm, trách nhiệm và tư duy đổi mới, sáng tạo, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Với vai trò là công chức tại bộ phận Một cửa, anh Trọng luôn xác định phương châm “lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc”. Năm 2025, thay vì làm việc theo lối mòn, anh đã chủ động đề xuất và triển khai nhiều giải pháp thiết thực để tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính. Anh Trọng đã thực hiện chuẩn hóa quy trình tiếp nhận, kiểm soát chặt chẽ thời gian giải quyết hồ sơ nhằm hạn chế tối đa tình trạng trễ hạn. Đặc biệt, với tư duy đổi mới, anh đã đẩy mạnh hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt ngay tại quầy. Sáng kiến này không chỉ giảm áp lực hồ sơ giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số tại địa phương.

Anh Phùng Văn Trọng, công chức phường Đông Mai, hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Không chỉ vững chuyên môn, anh Trọng còn được đồng nghiệp và người dân quý mến bởi tinh thần trách nhiệm, thái độ chuẩn mực trong thực thi công vụ. Anh Trọng chia sẻ: "Áp lực công việc sẽ nhẹ đi nếu mỗi cán bộ biết lựa chọn niềm vui từ chính việc được phục vụ nhân dân. Vì vậy, tôi luôn giữ thái độ cởi mở, niềm nở, tận tình lắng nghe, giải thích rõ ràng và hỗ trợ người dân hoàn thành thủ tục". Sự hài lòng của người dân chính là thước đo hiệu quả công việc. Chính tinh thần tận tụy ấy đã giúp anh Trọng nhận được sự ghi nhận của lãnh đạo và niềm tin, sự đánh giá cao từ người dân.

Anh Phùng Văn Trọng còn là một đảng viên gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại cơ quan và địa phương. Với bề dày thành tích được tặng thưởng nhiều Giấy khen, Bằng khen từ cấp phường đến Trung ương, anh Phùng Văn Trọng chính là minh chứng sinh động cho thế hệ cán bộ Quảng Ninh năng động, sáng tạo. Những đóng góp thầm lặng của anh đã và đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại, đưa hình ảnh thành phố Quảng Ninh non trẻ ngày càng phát triển, thân thiện trong lòng người dân và doanh nghiệp.

Phía sau những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh là sự cống hiến bền bỉ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên mọi lĩnh vực. Mỗi người ở một vị trí, một nhiệm vụ khác nhau nhưng đều chung tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân và không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần tạo nên sức mạnh để thành phố Quảng Ninh bứt phá, khẳng định vị thế là cực tăng trưởng năng động phía Bắc.