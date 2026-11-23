Những sản phẩm âm nhạc mùa lễ hội đáng chú ý năm 2026

Mùa lễ hội cuối năm đang đến gần, kéo theo sự ra mắt của nhiều sản phẩm âm nhạc mới mang không khí Giáng sinh. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc đã trở thành kinh điển, các nghệ sĩ thuộc nhiều dòng nhạc cũng giới thiệu những album và EP mới, mang đến lựa chọn đa dạng cho khán giả trong dịp cuối năm 2026.

Ảnh ghép bìa các album và EP nhạc mùa lễ hội, gồm “Winterlicious D’Luxe” của Debbie Gibson, “Wrapped” của Ashley Cooke và “David Benoit Conducts a Vince Guaraldi Holiday Symphony” ở hàng trên; “Good Weather for Immaculate Conception” của Alanis Morissette, “Worst Christmas Ever!” của Sufjan Stevens và “Holiday Things” của Hilary Duff ở hàng dưới. Ảnh: AP

Dưới đây là 10 sản phẩm âm nhạc mùa lễ hội đáng chú ý trong năm nay.

“Holiday Things” – Hilary Duff

Nữ ca sĩ Hilary Duff, từng là ngôi sao nhí của Disney, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc trong năm nay bằng album “Luck… or Something” – sản phẩm mới đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Cô cũng tổ chức chuyến lưu diễn mang màu sắc hoài niệm, với hai đêm diễn kín khán giả tại nhà thi đấu Madison Square Garden ở New York.

Tiếp nối sự trở lại này, Hilary Duff phát hành EP “Holiday Things” gồm 5 ca khúc. Album có 3 sáng tác mới là “All You Want for Christmas is Me”, “I Want (A Few Small Things)” và “I Guess It's Christmas”, cùng các bản hát lại “Last Christmas” của nhóm Wham! và “Have Yourself a Merry Little Christmas”.

“Good Weather for Immaculate Conception” – Alanis Morissette

Album mới của Alanis Morissette tập hợp nhiều ca khúc Giáng sinh quen thuộc như “Little Drummer Boy”, “Last Christmas” và “Happy Xmas (War Is Over)”, qua phần thể hiện bằng chất giọng nữ trung đặc trưng của nữ ca sĩ.

Sản phẩm còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời như Brandi Carlile, Steve Martin trong “Beautiful Star of Bethlehem”; Amythyst Kiah với “Momma Mary”; Joy Oladokun trong “Silent Night” và Martin Short ở ca khúc “Merry Christmas”. Đáng chú ý, album có hai sáng tác mới mang dấu ấn riêng của Morissette là “To an Empath at Christmas Time” và “Christmas on the Dancefloor”, bên cạnh bản hát lại “River” của Joni Mitchell.

“Ella Wishes You A Swinging Christmas (Winter Wonderland Edition)” – Ella Fitzgerald

Album “Ella Wishes You A Swinging Christmas” của nữ ca sĩ Ella Fitzgerald, phát hành lần đầu năm 1960, được tái phát hành trong năm nay dưới dạng đĩa than với thiết kế lấp lánh gợi hình ảnh tuyết rơi.

Đây là một trong những album nhạc Giáng sinh nổi tiếng, với những bản trình diễn được đánh giá cao qua nhiều thế hệ. Trong đó, ca khúc “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” là một điểm nhấn đáng chú ý. Người nghe cũng có thể thưởng thức lại album trên các nền tảng phát nhạc trực tuyến.

“Wrapped” – Ashley Cooke

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Ashley Cooke ra mắt sản phẩm âm nhạc mùa lễ hội đầu tiên với EP “Wrapped” gồm 5 ca khúc. Album kết hợp những giai điệu quen thuộc với màu sắc nhạc đồng quê, nổi bật là tiếng đàn guitar thép (pedal steel) trong “Have Yourself a Merry Little Christmas” và phần hòa giọng của các thành viên gia đình nữ ca sĩ trong “Silent Night”.

EP cũng có những sáng tác mới như “Secret Santa”, ca khúc mang phong cách đồng quê pha pop kể về mong ước tìm được người bạn đời lý tưởng trong mùa Giáng sinh, và ca khúc chủ đề “Wrapped” với nội dung về tình yêu trong mùa lễ hội.

“Worst Christmas Ever!” – Sufjan Stevens

Sufjan Stevens tiếp tục giới thiệu sản phẩm âm nhạc mang chủ đề Giáng sinh với album “Worst Christmas Ever!”. Tác phẩm tuyển chọn những ca khúc đáng chú ý từ bộ sưu tập nhạc mùa lễ hội đồ sộ của nam nghệ sĩ, bao gồm cả những bản nhạc giàu cảm xúc như “Justice Delivers Its Gift” và những thử nghiệm âm thanh độc đáo như “It Came Upon A Midnight Clear (Christmas Infinity Voyage Version)” với phần phối khí 8-bit.

Album còn có ca khúc mới duy nhất mang tên “On This Christmas (It Only Gets Better)”, được xem là điểm nhấn dành cho những người hâm mộ Sufjan Stevens.

“We Wish You A Merry Christmas (John Williams Legacy Edition)” – John Williams

Bản thu âm năm 1981 của nhà soạn nhạc John Williams cùng Dàn hợp xướng Tanglewood Festival và Dàn nhạc Boston Pops được tái phát hành trong mùa lễ hội năm nay.

Phiên bản mới mang tên “We Wish You A Merry Christmas (John Williams Legacy Edition)” được phát hành dưới dạng đĩa than màu đỏ, với các tác phẩm mang âm hưởng Giáng sinh quen thuộc. Trong đó, “Carol Of The Drum” là một trong những ca khúc đáng chú ý.

“Winterlicious D’Luxe” – Debbie Gibson

Nữ ca sĩ nhạc pop Debbie Gibson, nổi tiếng từ thập niên 1980, làm mới album Giáng sinh phát hành năm 2022 bằng phiên bản “Winterlicious D’Luxe”, bổ sung 6 ca khúc mới.

Các tác phẩm đáng chú ý gồm “Lit Up!” với phong cách nhạc big band và “El Regalo” (Món quà), đánh dấu lần đầu tiên Debbie Gibson phát hành một ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Epic Presents: Holiday Radio” – Nhiều nghệ sĩ

Hãng thu âm Epic Records giới thiệu album tổng hợp “Epic Presents: Holiday Radio” với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc khác nhau.

Danh sách ca khúc có sự góp mặt của Giveon với “The First Noel”, Mariah the Scientist trong “Please Come Home for Christmas” và màn kết hợp giữa Coi Leray với Lucky Daye qua “Milk N Cookies”. Album còn có Meghan Trainor thể hiện “Frosty the Snowman” và Mimi Webb với “Have Yourself a Merry Little Christmas”, cùng nhiều tác phẩm khác.

“Voices of The Gilded Age: The Christmas Album” – Dàn diễn viên phim “The Gilded Age”

Dàn diễn viên của loạt phim truyền hình “The Gilded Age” do HBO sản xuất góp mặt trong album nhạc Giáng sinh “Voices of The Gilded Age: The Christmas Album”.

Album quy tụ nhiều giọng ca như Brian Stokes Mitchell với “It's The Most Wonderful Time of the Year”, Christine Baranski trong “We Need a Little Christmas”, Denée Benton và Jordan Donica thể hiện “O Holy Night”. Các nghệ sĩ Audra McDonald, Donna Murphy và Kelli O’Hara cùng trình bày ca khúc “I Remember”. Ngoài ra, Carrie Coon và Morgan Spector tham gia đọc tác phẩm “The Night Before Christmas”.

“David Benoit Conducts a Vince Guaraldi Holiday Symphony” – David Benoit

Nghệ sĩ piano kiêm nhà soạn nhạc jazz David Benoit ra mắt album mới nhằm tôn vinh di sản âm nhạc của nhà soạn nhạc Vince Guaraldi.

Tác phẩm được dàn dựng với quy mô lớn, do Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Czech trình diễn dưới sự chỉ huy của David Benoit. Dù có phần hòa âm công phu, album vẫn giữ được không khí ấm áp, gần gũi. Một trong những điểm nhấn là “Christmas Time Is Here”, ca khúc kinh điển gắn liền với bộ phim hoạt hình “A Charlie Brown Christmas”.