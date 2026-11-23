Yên Tử đánh thức nguồn lực kinh tế từ di sản

Sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, Yên Tử đứng trước cơ hội mới để nâng tầm vị thế và phát huy những giá trị đặc sắc vốn có. Không chỉ là điểm đến hành hương, địa phương đang từng bước mở rộng không gian trải nghiệm, đa dạng hóa sản phẩm, kết nối tài nguyên văn hóa với thiên nhiên và đời sống cộng đồng, qua đó chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển bền vững.

Du khách thập phương hành hương về Yên Tử.

Những năm gần đây, Yên Tử từng bước đổi mới cách tổ chức hoạt động du lịch, không chỉ tập trung vào hành trình tham quan, chiêm bái mà còn chú trọng phát triển các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Nhiều hoạt động mới hấp dẫn du khách tại Làng Nương như: Mặc cổ phục, thưởng thức ẩm thực chay, tham gia trò chơi dân gian, khám phá chợ quê và chương trình nghệ thuật “Đêm hội Làng Nương”. Các khóa thiền, hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa góp phần làm phong phú hành trình khám phá di sản.

Đặc biệt, từ ngày 18-24/11, phường Yên Tử tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. Không chỉ tạo thêm sản phẩm mới, các hoạt động còn góp phần lan tỏa tư tưởng, văn hóa của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm trong đời sống đương đại. Nhiều chương trình văn hóa, thể thao, du lịch được triển khai như: “Yên Tử - Sắc thu thiền định”, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon, Giải đua xe đạp “Về miền di sản” và chương trình “Bình minh trên đỉnh chùa Đồng”, hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness Việt Nam. Có thể thấy, phong trào leo núi Yên Tử xuyên đêm đang thu hút đông đảo du khách, nhất là giới trẻ. Nhiều người khởi hành từ 1-2 giờ sáng để kịp đón bình minh trên đỉnh thiêng. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương bố trí các tổ y tế tại những điểm như: Chùa Hoa Yên, đền An Sinh, sẵn sàng hỗ trợ du khách.

Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử Nguyễn Thanh Tùng cho biết: Trong ngày văn hóa Việt Nam 24/11, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm sẽ áp dụng chính sách miễn phí vé cáp treo cho du khách tham quan, chiêm bái Yên Tử. Đây là hoạt động tri ân, đồng thời tạo điều kiện để đông đảo người dân tiếp cận, trải nghiệm cảnh quan và các giá trị di sản. Cùng với đó, địa phương cũng đã mở rộng không gian di sản, kết nối các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn như: Hồ Yên Trung, Khe Song - Thác Bạc, Khe Sú 2 với văn hóa cộng đồng người Dao Thanh Y, nông sản và sản phẩm OCOP. Qua đó, hình thành những hành trình đa trải nghiệm, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia phát triển dịch vụ, tạo sinh kế cho người dân. Từ nay đến cuối năm, phường tiếp tục tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phấn đấu đón trên 2,3 triệu lượt khách trong năm 2026, hướng tới xây dựng đô thị di sản xanh, giàu bản sắc.

Hơn 4.000 người tham gia “Rạng rỡ Việt Nam” tại Yên Tử, với điểm nhấn là chào cờ và hát Quốc ca trên chùa Đồng dịp 2/9.

Trong 10 tháng đầu năm, địa phương đón khoảng 2,2 triệu lượt khách, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu du lịch ước đạt trên 4.400 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của Yên Tử sau khi quần thể di sản được UNESCO ghi danh, đồng thời khẳng định tiềm năng kinh tế từ các hoạt động tham quan, hành hương, lưu trú và dịch vụ.

Có thể thấy, di sản không chỉ là tài sản văn hóa, thiên nhiên cần được gìn giữ, mà còn có thể trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế nếu được khai thác bằng những cách tiếp cận phù hợp. Từ năm 2012 đến nay, khu di tích và danh thắng Yên Tử đã thu hút khoảng 3.150 tỷ đồng từ doanh nghiệp và nguồn xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị di sản. Quảng Ninh cũng đang triển khai quy hoạch tu bổ, phục hồi di tích và xây dựng phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh đã thống nhất sử dụng bộ nhận diện thương hiệu chung cho Quần thể di sản thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, qua đó, tạo cơ sở kết nối quảng bá, xây dựng các tuyến du lịch liên vùng, đưa Yên Tử trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới du lịch di sản.

Ngày 31/10/2026, UBND thành phố Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 3764/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Phát triển kinh tế di sản, sản phẩm du lịch đêm và công nghiệp văn hóa thành phố Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án xác định di sản là nền tảng, công nghiệp văn hóa là công cụ chuyển hóa giá trị, du lịch là kênh lan tỏa và kinh tế ban đêm là không gian mở rộng trải nghiệm, gia tăng tiêu dùng.

Với Yên Tử, định hướng phát triển mang nét đặc thù, lấy giá trị văn hóa Phật giáo Trúc Lâm làm nền tảng, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam có tầm vóc quốc tế, đồng thời bảo tồn tính linh thiêng, tôn nghiêm của không gian di sản. Yên Tử cũng được xác định là một trong 6 khu vực kinh tế ban đêm trọng điểm, với các hoạt động gắn với văn hóa, tâm linh và thiền. Đây là cơ sở để phát triển những sản phẩm trải nghiệm có chiều sâu, phù hợp với đặc trưng di sản, thay vì chỉ tập trung vào tham quan trong ngày.

Từ một điểm đến hành hương, Yên Tử đang hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế di sản, nơi các giá trị văn hóa được gìn giữ, phát huy và hiện diện trong đời sống. Đây cũng là hướng đi để gắn kết bảo tồn với phát triển, đưa di sản trở thành nguồn lực tạo sinh kế cho cộng đồng và động lực tăng trưởng bền vững.