Pencak Silat giành HCV thứ 7 cho thể thao Quảng Ninh trong ngày ra quân

Tiếp nối thành công của môn bắn cung, chiều 23/11, đội tuyển Pencak Silat Quảng Ninh giành 1 HCV và 1 HCB trong ngày đầu ra quân tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, nâng tổng số HCV của Đoàn thể thao Quảng Ninh lên 7.

Theo thông tin từ Đoàn thể thao Quảng Ninh tại ĐHTT toàn quốc 2026, trong chiều ra quân thi đấu tại Nhà thi đấu đa môn phường Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp), ở các nội dung biểu diễn (Seni), hai VĐV Hoàng Thục Nhi và Nguyễn Thu Phương thi đấu xuất sắc, giành HCV nội dung Ganda nữ (biểu diễn đôi nữ). Đây là tấm HCV đầu tiên của đội tuyển Pencak Silat Quảng Ninh tại Đại hội, đồng thời là HCV thứ 7 của Đoàn thể thao Quảng Ninh.

Cặp VĐV Hoàng Thục Nhi và Nguyễn Thu Phương xuất sắc giành HCV nội dung Ganda nữ (biểu diễn đôi nữ), VĐV Đặng Thành Công (ngoài cùng bên phải) giành HCB nội dung Solo nam (biểu diễn đơn nam). (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Cũng trong ngày thi đấu, VĐV Đặng Thành Công giành thêm HCB ở nội dung Solo nam (biểu diễn đơn nam), góp phần tạo nên khởi đầu thuận lợi cho đội tuyển Pencak Silat Quảng Ninh.

Với 1 HCV và 1 HCB ở các nội dung Seni, đội tuyển Pencak Silat Quảng Ninh đã có màn ra quân ấn tượng, tiếp tục nối dài thành tích của thể thao Đất Mỏ tại Đại hội. Pencak Silat cũng là môn thể thao thế mạnh của Quảng Ninh, các VĐV được kỳ vọng thi đấu tốt đem lại thành tích cao cho thể thao Quảng Ninh.

Đoàn VĐV Pencak Silat thi đấu thành công ở ngày đầu ra quân tại ĐHTT toàn quốc 2026. (Ảnh: Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh).

Theo thông tin được cung cấp, ngay trong tối 23/11, các võ sĩ Quảng Ninh dự kiến tiếp tục tranh tài ở những nội dung đối kháng, hướng tới mục tiêu giành thêm huy chương tại Đại hội.