Rio Ngumoha phá kỷ lục 28 năm của Michael Owen ở tuổi 18

Tiền đạo trẻ Rio Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận đấu giữa Liverpool và Manchester United tại Ngoại hạng Anh, sau khi lập công trong chiến thắng 4-0 của Liverpool trên sân Anfield ngày 22/11.

Cầu thủ Rio Ngumoha của Liverpool ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ ba cho đội nhà trong trận đấu giữa Liverpool và Manchester United tại Ngoại hạng Anh, diễn ra ở Liverpool, Anh, ngày 22/11/2026. Ảnh: AP

Ở tuổi 18 và 85 ngày, Ngumoha ghi bàn thắng thứ ba cho Liverpool ở phút 66. Nhận đường chuyền từ Bradley Barcola, cầu thủ trẻ này dứt điểm đưa bóng vào lưới, khép lại một ngày thi đấu đáng nhớ trước đối thủ truyền kiếp của đội bóng vùng Merseyside.

Trước đó, Ngumoha cũng để lại dấu ấn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Anh vượt qua Diogo Dalot bên cánh phải rồi thực hiện đường tạt bóng để Florian Wirtz tung cú vô-lê đẹp mắt, đánh bại thủ môn Manchester United.

Với bàn thắng này, Ngumoha vượt qua kỷ lục của Michael Owen, người từng ghi bàn trong một trận Liverpool gặp Manchester United khi 18 tuổi và 117 ngày vào năm 1998. Đây là dấu mốc đáng chú ý với tiền đạo mới 18 tuổi, đặc biệt khi được thiết lập trong một trong những cuộc đối đầu giàu truyền thống nhất bóng đá Anh.

Không chỉ phá kỷ lục tại trận đối đầu giữa hai đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Anh, Ngumoha còn ghi dấu ấn ở một cột mốc khác. Anh trở thành cầu thủ Liverpool trẻ nhất ghi bàn và kiến tạo trong một trận đấu Ngoại hạng Anh kể từ Michael Owen năm 1997. Trước đó, Ngumoha gia nhập học viện Liverpool vào tháng 9/2024, ra mắt đội một đầu năm 2025 và nhanh chóng có cơ hội thể hiện ở đấu trường cao nhất nước Anh.

Trận đấu cũng đánh dấu màn ra mắt không thuận lợi của HLV Mauricio Pochettino trên cương vị thuyền trưởng Manchester United. Đội khách phải chơi thiếu người từ phút thứ 8, sau khi Leny Yoro nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Alexander Isak. Liverpool tận dụng lợi thế để giành chiến thắng đậm, với các bàn thắng của Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Rio Ngumoha và Victor Munoz.

Với Ngumoha, màn trình diễn tại Anfield không chỉ góp phần vào chiến thắng của Liverpool mà còn đánh dấu bước tiến đáng nhớ trong sự nghiệp ở tuổi 18.