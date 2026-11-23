Khi chạy bộ trở thành cầu nối văn hóa, gắn kết cộng đồng

Thời gian gần đây, nhiều giải chạy marathon quy mô lớn được tổ chức liên tiếp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, thu hút hàng vạn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, các giải chạy đang trở thành không gian sinh hoạt văn hóa lành mạnh, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh con người Đất mỏ.

Sáng 22/11 vừa qua, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 (Ha Long Bay Heritage Marathon) được tổ chức trên cung đường bao biển Trần Quốc Nghiễn với 4 cự ly gồm 42,195km, 21,0975km, 10km và 5km. Mùa giải thứ 11 ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 18.000 vận động viên (VĐV) đăng ký, trong đó có 4.000 VĐV quốc tế đến từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp tục giữ vững chứng nhận Nhãn Thế giới (World Athletics Label Road Race) của Liên đoàn Điền kinh Thế giới năm thứ hai liên tiếp, giải đấu ngày càng khẳng định sức hút đối với cộng đồng chạy bộ trong và ngoài nước.

Bên cạnh uy tín tổ chức, dấu ấn rõ nét của giải đấu nằm ở bầu không khí giao lưu cởi mở giữa các câu lạc bộ, du khách và người dân địa phương. Trước ngày thi đấu chính thức, sáng 21/11, chương trình chạy khởi động Morning Run tại khu vực Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Quảng Ninh đã tạo dịp để người chạy phong trào trực tiếp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chụp hình lưu niệm cùng các chân chạy quốc tế.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 thu hút đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế đến tham dự.

Mùa giải năm nay cũng đưa vào hạng mục Cúp Doanh nghiệp Rồng Xanh dành riêng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, qua đó thắt chặt tinh thần đồng đội và xây dựng thói quen rèn luyện thể chất trong tập thể. Trên suốt cung đường chạy, hình ảnh các VĐV động viên nhau hoàn thành cự ly cùng sự cổ vũ nhiệt tình của người dân hai bên đường đã tạo nên nét đẹp văn hóa thể thao giàu tính nhân văn.

Chia sẻ về chiều sâu văn hóa của giải chạy, PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty DHA Việt Nam – đơn vị sở hữu và tổ chức giải, cho biết: Các vận động viên đến với Quảng Ninh không phải chỉ để chạy, mà họ được chiêm nghiệm, được đắm chìm vào tình cảm, sự yêu mến của người Quảng Ninh. Họ sẽ mang về sự nồng ấm ấy để sang năm họ trở lại, thêm những người khác nữa. Chúng tôi mong muốn thể thao gắn với văn hóa, di sản của vùng đất. Nếu thể thao gắn với văn hóa, gắn với cuộc sống của một vùng đất thì sức hấp dẫn của nó còn tăng lên gấp nhiều lần.



Các giải chạy quy mô lớn góp phần khơi dậy tinh thần rèn luyện thể thao và xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Cùng với lực lượng VĐV trực tiếp tham gia tranh tài, giải chạy còn kéo theo đông đảo người thân, bạn bè và người dân địa phương đến cổ vũ, tạo nên bầu không khí sôi động tại thành phố bên bờ vịnh di sản. Bà Nguyễn Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh, đánh giá: Hoạt động marathon di sản nằm trong chuỗi hoạt động của kế hoạch kích cầu du lịch mùa thu đông 2026. Chúng tôi đánh giá đây là sản phẩm du lịch thể thao độc đáo của thành phố Quảng Ninh. Ngoài các vận động viên thì có những người thân, những người đến cổ vũ, vì vậy số lượng có thể cao hơn con số 18.000 vận động viên.

Không riêng Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long, ngày 11/10 vừa qua, Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 – Run for Net Zero diễn ra tại khu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long, cũng tạo hiệu ứng cộng đồng mạnh mẽ khi thu hút khoảng 15.000 VĐV tham gia. Với thông điệp “Chạy giữa kỳ quan – Chạm tới kỷ lục – Run for Net Zero”, sự kiện kết hợp chặt chẽ hoạt động rèn luyện thể thao với trách nhiệm bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Điểm nhấn của giải là việc xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng VĐV cùng mặc áo mang thông điệp “Run for Net Zero” đông nhất cả nước; đồng thời trong khuôn khổ hai ngày diễn ra sự kiện, Ban Tổ chức và các VĐV đã chung tay trồng 2.026 cây xanh tại “Khu vườn ESG”, góp phần lan tỏa lối sống xanh và ý thức giữ gìn cảnh quan chung.

15.000 vận động viên cùng lan tỏa lối sống xanh và tinh thần gắn kết cộng đồng tại Giải chạy Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026.

Cùng với thông điệp xã hội ý nghĩa, cách thiết kế đường chạy tại Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 cũng hướng mạnh tới tính kết nối gia đình và cộng đồng. Bên cạnh hai cự ly thử thách là 21km và 10km, cự ly 3km được tổ chức riêng cho người mới tập luyện, các gia đình và nhóm bạn cùng sải bước trên những tuyến đại lộ ven vịnh. Nhờ đó, giải đấu không chỉ là sân chơi của các câu lạc bộ chạy bộ mà thực sự trở thành ngày hội cuối tuần gắn kết nhiều thế hệ.

Tiếp nối mạch hoạt động thể thao gắn với văn hóa, trong hai ngày 28 và 29/11 tới, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 mùa thứ 3 sẽ diễn ra tại phường Yên Tử. Giải đấu dự kiến tiếp tục thu hút hàng nghìn người yêu chạy bộ về với không gian văn hóa, lịch sử của vùng đất thiêng. Bên cạnh các cự ly quen thuộc, việc tổ chức đường chạy dành cho trẻ em giúp sự kiện trở thành dịp sinh hoạt chung của nhiều gia đình, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ di sản cho thế hệ trẻ.

Yên Tử Heritage Marathon 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 28-29/11/2026 tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử.

Từ sức hút của chuỗi giải marathon thời gian qua có thể thấy, chạy bộ nói riêng và thể thao quần chúng nói chung đang phát triển rộng khắp trong đời sống người dân Quảng Ninh.

Đến nay, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn đạt khoảng 42%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 25%; toàn thành phố duy trì hơn 1.300 câu lạc bộ thể thao, trong đó có trên 900 câu lạc bộ ngoài công lập.

Riêng với bộ môn chạy bộ, nhiều hội, nhóm phong trào hoạt động rất sôi nổi, thu hút đông đảo thành viên ở nhiều lứa tuổi, ngành nghề. Tiêu biểu như CLB Hạ Long Runners với khoảng 2.900 thành viên và hơn 400 thành viên hoạt động thường xuyên. Việc cùng nhau tập luyện hằng ngày và chinh phục các cự ly chạy không chỉ đưa cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào chiều sâu, mà còn tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh, giúp người dân thêm gần gũi, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Đặc biệt, khi các giải chạy lớn như Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long hay Yên Tử Heritage Marathon diễn ra đúng vào tháng 11 - thời điểm gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ý nghĩa kết nối cộng đồng từ thể thao lại càng được thể hiện rõ nét. Vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện thi đấu đơn thuần, mỗi đường chạy đang góp phần gắn kết người dân địa phương với bạn bè, du khách gần xa, trở thành cầu nối quảng bá văn hóa, cảnh quan di sản và con người Quảng Ninh văn minh, thân thiện, mến khách. Qua đó, tinh thần đoàn kết và truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” tiếp tục được bồi đắp trong đời sống thường ngày, tạo thêm động lực tinh thần để thành phố Quảng Ninh phát triển năng động, bền vững.