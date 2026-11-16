Văn hoá trong nhịp sống công nhân

Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và giáo dục truyền thống, những giá trị văn hóa tốt đẹp đang được vun đắp trong đội ngũ công nhân Quảng Ninh, từ đó dần hình thành tác phong công nghiệp, ý thức trách nhiệm và sự gắn bó với doanh nghiệp.

Bồi đắp những giá trị văn hoá từ cơ sở

Công đoàn phường Việt Hưng tổ chức Ngày hội Văn hoá thể thao CNVCLĐ năm 2026.

Phù hợp với đặc thù sản xuất, các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở trên địa bàn Quảng Ninh đã có nhiều cách làm nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, giáo dục truyền thống được duy trì, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, bồi đắp ý thức, trách nhiệm của công nhân.

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, phường Hà Tu phối hợp với Công ty CP Than Hà Tu và Công ty CP Than Núi Béo tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ năm 2026 với chủ đề "Thắp sáng truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm"". Các hoạt động dân vũ, kéo co, đẩy gậy cùng không gian trưng bày ảnh, tư liệu, hiện vật "Ký ức người thợ mỏ" đã giúp công nhân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử ngành Than, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của các thế hệ thợ mỏ. Anh Phạm Văn Hạnh, Công ty CP Than Hà Tu, cho rằng, ngày hội là dịp để công nhân tìm hiểu truyền thống, thêm tự hào về nghề và các thế hệ thợ mỏ. Những hoạt động gần gũi, phù hợp với đời sống công nhân cũng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người lao động.

Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp đã góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với công nhân, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa Vùng mỏ. Đây cũng là hướng được các đơn vị ngành Than chú trọng, gắn sinh hoạt văn nghệ, thể thao với giáo dục truyền thống. Tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026, 1.076 cán bộ, công nhân của 26 đơn vị tham gia với hơn 150 tiết mục ca, múa, nhạc, khắc họa đời sống lao động, tình yêu nghề và niềm tự hào về ngành Than. Cùng với các hội thi tìm hiểu lịch sử, chương trình nghệ thuật về Bác Hồ với thợ mỏ, những hoạt động này tiếp tục bồi đắp và lan tỏa truyền thống văn hóa Vùng mỏ.

Tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động văn hóa được tổ chức phù hợp với đặc thù sản xuất. Ở KCN Việt Hưng, Công đoàn Công ty TNHH Dệt may Weitai Hạ Long và Công ty TNHH Dệt may Weili Việt Nam hằng năm tổ chức hội thao với các môn bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, thu hút hàng trăm vận động viên tham gia. Các chương trình văn nghệ, Tết sum vầy cũng trở thành dịp giao lưu, gắn kết người lao động. Theo bà Đinh Thị Nguyễn, Chủ tịch Công đoàn Công ty Weitai Hạ Long, các hoạt động tập thể giúp công nhân tăng cường giao lưu, thấu hiểu, xây dựng tinh thần hợp tác và trách nhiệm trong công việc, tạo môi trường lao động đoàn kết, hài hòa.

Mở rộng cơ hội hưởng thụ văn hoá

Phường Hà Tu phối hợp với Công ty CP Than Hà Tu và Công ty CP Than Núi Béo tổ chức Ngày hội Văn hóa công nhân mỏ năm 2026. Ảnh: Hoàng Nga

Quảng Ninh hiện có khoảng 275.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp. Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế kéo theo nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của công nhân ngày càng đa dạng, đòi hỏi các hoạt động phải phù hợp với đặc thù sản xuất và điều kiện sinh hoạt, nhất là lao động trực tiếp, lao động xa quê.

Những năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan chức năng mở rộng hoạt động văn hóa tại cơ sở. Giai đoạn 2021-2025, LĐLĐ thành phố đã tổ chức 8 lớp đào tạo nghiệp vụ văn hóa cơ sở cho 792 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân nòng cốt; 12 lớp tuyên truyền xây dựng văn hóa doanh nghiệp và 8 hoạt động văn hóa, thể thao tại khu nhà trọ, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp. Đặc biệt, 4 kỳ Ngày hội Văn hóa - Thể thao CNVCLĐ lần thứ X-XIII thu hút hàng vạn lượt người tham gia. Tại cơ sở, nhiều hoạt động như tiếng hát công nhân, hội thi hoa khôi công nhân, Tết sum vầy, giải thể thao, thư viện công nhân... được duy trì, tạo không gian sinh hoạt tinh thần phong phú cho người lao động.

Những kết quả trên cho thấy hoạt động chăm lo đời sống văn hóa đã được quan tâm cả về tổ chức phong trào và bồi dưỡng lực lượng tại cơ sở. Tuy nhiên, mức độ thụ hưởng giữa các nhóm công nhân chưa đồng đều. Một số nội dung triển khai chưa đồng đều giữa các địa phương, doanh nghiệp; nguồn lực còn hạn chế, trong khi lao động phân tán ở nhiều khu công nghiệp, địa bàn. Đặc thù làm việc theo ca, điều kiện sinh hoạt của công nhân xa quê cũng khiến việc tham gia các hoạt động tập trung gặp khó khăn.

Vấn đề đặt ra vì thế không đơn thuần là tổ chức thêm các chương trình văn nghệ, thể thao, mà cần tạo điều kiện để công nhân được hưởng thụ văn hóa thường xuyên, ngay tại nơi làm việc, sinh sống. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn, doanh nghiệp và địa phương trong bố trí không gian sinh hoạt, thời gian tổ chức, lựa chọn nội dung phù hợp với từng nhóm lao động.

Theo bà Trịnh Thị Hải Linh, Phó Ban Quan hệ lao động, LĐLĐ Quảng Ninh, Đề án Phát triển quan hệ lao động giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu tổ chức 800 lượt hoạt động thuộc nhóm điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, chương trình văn hóa, thể thao miễn phí cho CNVCLĐ; 460 lượt đào tạo nghiệp vụ văn hóa cơ sở và 155 lượt tập huấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Cùng với mở rộng hoạt động, các cấp công đoàn sẽ chú trọng phối hợp huy động nguồn lực đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao tại khu công nghiệp, nơi đông công nhân; bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng nòng cốt để duy trì phong trào.

Xây dựng đời sống văn hóa còn cần gắn với văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp và môi trường làm việc an toàn, thân thiện. Khi những giá trị ấy hiện diện trong sinh hoạt, lao động hằng ngày, văn hóa sẽ thực sự góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố sự gắn bó của công nhân với doanh nghiệp.