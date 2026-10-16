Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh lần thứ IX nhiệm kỳ 2026- 2031

Chiều 16/10, tại Trung tâm Tổ chức hội nghị, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh long trọng tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tới dự Đại hội, về phía thành phố Quảng Ninh có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố; Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, các địa phương trên địa bàn.

Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2019-2026, Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội VIII đề ra, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sát cơ sở và hội viên. Hiện Hội có 468 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội và 2 câu lạc bộ nhà báo. Các cơ quan báo chí trên địa bàn không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, đổi mới công tác tuyên truyền, bám sát thực tiễn chính trị, kinh tế - xã hội, thực hiện tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Việc hợp nhất các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương thành Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh) cùng việc vận hành mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện góp phần tập trung nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tác nghiệp đồng bộ, chuyên nghiệp.

Đội ngũ cán bộ Hội tiếp tục được kiện toàn, củng cố, phát triển; tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động Hội ngày càng được nâng cao. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, sát cơ sở và hội viên.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Từ ngày 1/7/2025, Hội Nhà báo Quảng Ninh về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố theo chủ trương sắp xếp tổ chức hệ thống chính trị, góp phần giúp các cấp hội đi sâu vào cơ sở, tăng cường vai trò tuyên truyền, giám sát và phản biện xã hội; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, củng cố đồng thuận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, báo chí Quảng Ninh đạt nhiều thành tích tại các giải báo chí quốc gia, khẳng định chất lượng chuyên môn và uy tín nghề nghiệp. Tiêu biểu là Giải A (năm 2022), Giải B (năm 2024) Giải Báo chí Quốc gia; cùng nhiều giải thưởng tại Giải Búa liềm vàng toàn quốc, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Giải Diên Hồng, các giải báo chí về thông tin đối ngoại, an sinh xã hội, giáo dục, y tế và hàng chục giải Vàng, Bạc, Đồng tại các kỳ Liên hoan Phát thanh, Liên hoan Truyền hình toàn quốc.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong hoạt động báo chí và công tác Hội. Đồng thời, xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2026-2031 là: Tập trung nâng cao vai trò, vị thế, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết; xây dựng đội ngũ người làm báo vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông công nghệ, thích ứng với truyền thông số; đổi mới hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, thiết thực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của thành phố trong kỷ nguyên mới. Đại hội xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến đánh giá kết quả hoạt động, chỉ rõ những hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào báo chí nhiệm kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tận tâm, tận tụy với nghề làm báo của Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh và đội ngũ hội viên, đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Quảng Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố trao đổi cùng các hội viên Hội Nhà báo thành phố bên lề Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của báo chí trong việc truyền tải chủ trương, giải thích chính sách, phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, khơi dậy khát vọng và củng cố niềm tin xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh thành phố Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc; trở thành một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, trung tâm kinh tế biển, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, logistics và kinh tế di sản có sức cạnh tranh quốc tế.

Để hiện thực hoá được các mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu: Mỗi nhà báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, truyền thông chính sách và năng lực định hướng dư luận xã hội; phải thực sự là chiến sĩ trên mặt trận văn hoá, tư tưởng; đồng thời là người làm nghề chuyên nghiệp, trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật và phục vụ nhân dân. Cùng với đó, phải nâng cao năng lực nắm bắt thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, xấu độc; xây dựng cơ chế kiểm chứng, phản hồi nhanh đối với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Báo chí cần phát huy vai trò đồng hành cùng thành phố, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển địa phương.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ tham quan khu vực triển lãm các kỳ Đại hội Hội Nhà báo thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh, báo chí Quảng Ninh cần đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo các tác phẩm có chiều sâu, sức lan tỏa, phản ánh chân thực thành tựu phát triển, vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, văn minh, hiện đại, hội nhập. Báo chí phải bám sát thực tiễn, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; tăng cường các tuyến bài chuyên sâu, sâu sát cơ sở, kịp thời phản ánh những vấn đề thiết thực của đời sống nhân dân. Mỗi nhà báo cần đề cao tính khách quan, trung thực, chuyên nghiệp, kiên quyết đấu tranh với cái sai, bảo vệ lẽ phải, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, tránh tô hồng, hình thức và sáo rỗng.

Đồng chí Bí thư Thành uỷ chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Hội Nhà báo thành phố.

Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Vùng mỏ và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm, hào sảng, nhân văn, trí tuệ”, đồng chí tin tưởng Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Qua đó, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực làm chủ công nghệ và trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình thành phố, phát biểu tại Đại hội.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khoá IX ra mắt đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Hội Nhà báo thành phố Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam yêu cầu: Tiếp tục kiện toàn tổ chức Hội, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường gắn kết hội viên, nâng cao hiệu quả hoạt động các chi hội, câu lạc bộ; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng số, tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, siết chặt kỷ luật phát ngôn, chủ động đấu tranh với thông tin sai trái, tin giả; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hoạt động Hội, nâng cao chất lượng các giải báo chí, phát triển hội viên trẻ, phát huy kinh nghiệm của các nhà báo đi trước và quan tâm chăm lo đời sống hội viên. Báo chí Quảng Ninh cần bám sát nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phản ánh sinh động quá trình xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình thành phố, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại Đại hội, 15 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình thành phố được bầu làm Chủ tịch Hội; các đồng chí Đỗ Ngọc Hà và Lê Quang Ngọc được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa IX cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra của Hội Nhà báo thành phố khóa IX, trong đó đồng chí Lê Quang Ngọc làm Trưởng ban. Đại hội cũng bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XII Hội Nhà báo Việt Nam.

Đại hội IX Hội Nhà báo thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031 kết thúc thành công.

Tại Đại hội, các hội viên đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình thành phố, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2026-2031, khẳng định: Sau 2 phiên làm việc, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo lần thứ IX đã hoàn thành các nội dung đề ra. Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, Hội Nhà báo thành phố sẽ tích cực triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố trong hoạt động của Hội. Đồng thời đề nghị hội viên trong toàn Hội cùng nhau đoàn kết, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt các Nghị quyết của thành phố, của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển.