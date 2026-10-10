Phường Vàng Danh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Sáng 10/10, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện phường Vàng Danh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu tình người - Hiến máu đào, trao sự sống”.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố và phường Vàng Danh động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày hội có sự phối hợp, đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Nội – Quảng Ninh; Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa thành phố); Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận Group cùng sự tham gia của hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, tình nguyện viên thuộc các câu lạc bộ, hội, nhóm và đông đảo các tầng lớp nhân dân phường Vàng Danh.

Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 184 đơn vị máu. Lượng máu này sẽ bổ sung nguồn máu phục vụ công tác điều trị người bệnh trên địa bàn. Bên cạnh hoạt động hiến máu, Ngày hội hiến máu còn tư vấn cho người dân đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người để giúp đỡ những người có nhu cầu.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố và phường Vàng Danh trao biểu trưng ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho Bệnh viên Đa khoa Quốc tế Hà Nội - Quảng Ninh có nhiều đóng góp cho hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn phường Vàng Danh.

Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Vàng Danh là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, nằm trong nội dung hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 - 2026).