Tiếp nhận 407 đơn vị máu trong chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026

Ngày 18/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tại hai phường Tuần Châu và Mông Dương tổ chức các chương trình hiến máu tình nguyện năm 2026.

Tại mỗi địa phương, chương trình hiến máu tình nguyện diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động và tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên địa bàn tham gia. Kết quả trong ngày ra quân, hai địa phương đã tiếp nhận tổng số 407 đơn vị máu. Trong đó, phường Tuần Châu tiếp nhận 173 đơn vị máu, phường Mông Dương tiếp nhận 234 đơn vị máu. Nguồn máu tiếp nhận góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Đông đảo thanh niên, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện tại phường Tuần Châu.

Dịp này, phường Mông Dương tổ chức tôn vinh, khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2026. Bên cạnh đó, các địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, vận động người dân đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người.

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 – 2026). Để hưởng ứng đợt thi đua, từ ngày 5/9 đến ngày 18/10/2026, toàn thành phố có 25 xã, phường, đặc khu và cơ quan tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện, tiếp nhận tổng cộng 4.286 đơn vị máu. Cùng với đó, có 68 người đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người.

Kết quả trên cho thấy phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, phát huy tinh thần nhân ái, đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.