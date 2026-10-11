Tiếp nhận 245 đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026

Ngày 11/10, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các phường Hồng Gai, Quảng Yên và xã Quảng La đồng loạt tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, người lao động và tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia.

Nữ sĩ quan quân đội tham gia hiến máu tình nguyện tại phường Hồng Gai.

Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng, các tình nguyện viên tích cực đăng ký hiến máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Kết thúc ngày hội, tổng số 245 đơn vị máu được tiếp nhận, trong đó phường Hồng Gai 83 đơn vị, phường Quảng Yên 78 đơn vị và xã Quảng La 84 đơn vị.

Đông đảo tình nguyện viên Chữ thập đỏ tham gia Ngày hội hiến máu tại phường Quảng Yên.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, các địa phương tuyên truyền, tư vấn người dân đăng ký hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người. Kết quả, có 15 người đăng ký tham gia hiến mô, tạng tại 3 địa phương.

Ngày hội hiến máu tình nguyện là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa phong trào hiến máu ở cơ sở. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 (1946 – 2026); 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10 (1956 – 2026).

Đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên và người dân trên địa bàn xã Quảng La tìm hiểu, đăng ký hiến mô, tặng và bộ phận cơ thể người, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp vì cộng đồng.

Thông qua Ngày hội, thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” tiếp tục được lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với hiến máu tình nguyện, phát huy truyền thống nhân ái, tinh thần đoàn kết và sẻ chia trong cộng đồng.