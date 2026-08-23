Di dời người dân, khắc phục sạt lở tại phường Bãi Cháy, Hồng Gai

Do ảnh hưởng cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương đã xảy ra ngập úng, sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Lực lượng chức năng thu dọn đất trên đường Đặng Bá Hát (phường Hồng Gai) chiều 23/8.

Phường Bãi Cháy, với đặc thù nhiều khu dân cư sinh sống trên đồi, mật độ xây dựng lớn, trong 10 điểm được chính quyền đánh giá có nguy cơ cao sạt lở, mưa lớn đã làm sạt lở 4 vị trí. Địa phương đã khẩn trương di dời 4 hộ dân và 1 lán tạm của công nhân bị ảnh hưởng, với 15 người dân di dời đến vị trí an toàn.

Cũng trong chiều nay (23/8), taluy dương đường Đặng Bá Hát trên địa bàn phường Hồng Gai xảy ra sạt lở, gây gián đoạn giao thông. Địa phương đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, bố trí máy móc hót dọn đất đá.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông để thu dọn đất do sạt taluy dương đường Đặng Bá Hát (phường Hồng Gai) chiều 23/8.

Chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở cao, địa phương cũng đã tiến hành di dời 10 hộ dân ở các điểm xung yếu tại phường Hồng Gai đến nơi an toàn và đang tiếp tục tiến hành rà soát, di dời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở khác.

Theo dự báo, mưa còn tiếp diễn trên địa bàn trong những ngày tới. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, thực hiện hướng dẫn của lực lượng chức năng về phòng chống mưa bão.