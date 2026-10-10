Quảng Ninh phát động Phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Sáng 10/10, tại Khu Liên hợp thể thao Quảng Ninh, phường Tuần Châu, UBND thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026.

Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, ngành Than, ngành Y tế, giáo dục, đoàn viên, thanh niên, vận động viên, các lực lượng thể thao quần chúng và đại diện các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Đông đảo đại biểu, cán bộ, nhân dân và các lực lượng tham gia hưởng ứng lễ phát động

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung ương, theo chương trình thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân, khuyến khích mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với điều kiện, lứa tuổi và sức khỏe để tập luyện thường xuyên.

Với thông điệp “Ngày hội toàn dân tập luyện thể thao”, chương trình góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vận động đối với sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống. Đồng thời, hoạt động cũng phát huy vai trò của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, câu lạc bộ và các lực lượng xã hội trong duy trì phong trào thể thao thường xuyên tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tại buổi lễ, các đại biểu và lực lượng tham gia theo dõi, hưởng ứng lễ phát động theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương. Công tác tổ chức được triển khai theo tinh thần trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự... Thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau lễ phát động trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và mạng xã hội.

Thông qua chương trình, Quảng Ninh tiếp tục khơi dậy tinh thần rèn luyện thân thể trong cộng đồng, từng bước xây dựng thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, góp phần đưa phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát động phong trào tại chương trình. ﻿

Lễ phát động tại Quảng Ninh là hoạt động hưởng ứng chương trình toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ phát động, với điểm cầu trung tâm tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, kết nối trực tuyến với 33 tỉnh, thành phố. Thông qua chương trình, phong trào tập luyện thể dục, thể thao được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần hình thành thói quen rèn luyện thường xuyên, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.