Slovenia mất dần các sông băng do nhiệt độ tăng cao

Slovenia đang mất dần các sông băng do nhiệt độ tăng cao và lượng tuyết mùa Đông suy giảm. Trong hai sông băng từng tồn tại tại quốc gia vùng Alps này, một đã biến mất hoàn toàn, sông băng còn lại đang tiếp tục thu hẹp.

Sông băng Skuta là sông băng duy nhất còn lại của Slovenia. Ảnh: AP.

Mùa Hè nóng và khô kỷ lục tại châu Âu năm nay càng đẩy nhanh quá trình tan băng. Sông băng trên núi Triglav, đỉnh núi cao nhất Slovenia, đã tan hoàn toàn vào cuối mùa Hè. Sông băng Skuta, nằm trong dãy Alps Kamnik-Savinja ở phía Bắc, hiện là sông băng duy nhất còn lại của nước này.

Andrej Slak, hướng dẫn viên leo núi với 35 năm kinh nghiệm, cho biết những thay đổi tại các vùng núi trở nên rõ rệt hơn trong khoảng một thập kỷ qua.

“Chúng ta đang đứng cạnh sông băng cuối cùng còn lại ở Slovenia. Hãy nhìn xem nó còn lại những gì ? Gần như chẳng còn gì ngoài một mảng băng nhỏ phủ đầy sỏi đá và đất. Sự biến đổi này thật đáng lo ngại”, ông Andrej Slak nói.

Trong nhiều thế kỷ, sông băng là nguồn dự trữ nước quan trọng cho các thung lũng xung quanh. Trước đây, những người chăn cừu còn sử dụng các hốc băng trên núi để bảo quản thịt, nhưng những nơi như vậy hiện không còn.

Theo Miha Pavsek, nhà địa lý thuộc Viện Địa lý Anton Melik, sông băng Skuta ban đầu có diện tích khoảng 2,5-3 ha, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1,5 ha. Độ dày của lớp băng cũng giảm từ hàng chục mét xuống chỉ còn vài mét. Trong khi đó, sông băng Triglav từng có diện tích hơn 14 ha cách đây 80 năm. Khoảng 5-10 năm trước, diện tích băng chỉ còn từ 0,5-1 ha, trước khi biến mất hoàn toàn. Ông Pavsek cho rằng lượng tuyết tích tụ trong mùa Đông ở mức thấp, kết hợp với mùa Hè nắng nóng, là những yếu tố chính khiến sông băng tan nhanh trong năm nay. Dù sỏi đá phủ trên phần lớn bề mặt giúp hạn chế tác động trực tiếp của ánh nắng, băng tại Skuta vẫn tiếp tục tan.

Tác động của tình trạng này không chỉ giới hạn ở vùng núi. Nước tan từ băng tuyết góp phần bổ sung nguồn nước cho các sông lớn như Drava ở Croatia và Mura bắt nguồn từ Áo, đồng thời duy trì nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt. Các chuyên gia dự báo toàn bộ sông băng tại Áo ở độ cao dưới 3.500 m có thể biến mất vào năm 2050, ảnh hưởng thêm đến nguồn nước trong khu vực.

Trong mùa Hè năm ngoái và năm nay, một số nhà nghỉ trên núi cao ở Slovenia đã rơi vào tình trạng thiếu nước và phải kêu gọi du khách tiết kiệm nước.

Người dân Slovenia ngày càng lo ngại trước những hệ lụy của băng tan. Tanja Plavec, cư dân thủ đô Ljubljana, cảnh báo sự biến mất của các sông băng không chỉ làm mất đi nguồn dự trữ nước quan trọng của Trái Đất mà còn đe dọa các hệ sinh thái đặc thù phụ thuộc vào môi trường băng tồn tại lâu năm.