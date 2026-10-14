Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng có buổi họp báo đầu tiên

Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia lần đầu tổ chức họp báo trên cương vị mới ngày 13/10. Buổi họp báo kéo dài 14 phút, trong đó bà chỉ mời phóng viên của ba cơ quan truyền thông đặt câu hỏi trước khi kết thúc. Buổi ra mắt cho thấy bà Zacharia tiếp tục đặt trọng tâm vào việc truyền tải chương trình nghị sự của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh quan hệ giữa Nhà Trắng và một bộ phận truyền thông Mỹ vẫn căng thẳng.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia trao đổi với các phóng viên tại Phòng họp báo James Brady ở Nhà Trắng, Washington, ngày 13/10/2026. Ảnh: AP.

Bà Zacharia, cựu bình luận viên của Newsmax, bước lên bục phát biểu trước đông đảo phóng viên. Trong buổi họp báo, bà thường xuyên nhìn xuống và đọc trực tiếp từ văn bản chuẩn bị sẵn. Khi bước vào phần hỏi đáp, bà chỉ gọi phóng viên của Breitbart, Fox News và Daily Mail, ba cơ quan truyền thông được đánh giá là có quan điểm nhìn chung có thiện chí đối với ông Trump trong nhiều giai đoạn của hai nhiệm kỳ.

Bà Zacharia cũng cho biết sẽ duy trì chủ trương của người tiền nhiệm Karoline Leavitt về việc tạo cơ hội cho các hình thức “truyền thông mới” tham gia họp báo Nhà Trắng.

Phần lớn phát biểu mở đầu của bà Zacharia tập trung điểm lại các ưu tiên và thành tựu mà chính quyền Trump nhấn mạnh trong nhiệm kỳ hai, trong đó có kinh tế, sản xuất năng lượng và quan hệ với Venezuela. Bà nói nhiệm vụ của mình là tiếp tục “khuếch đại, mở rộng và truyền tải chương trình nghị sự của Tổng thống Trump tới người dân Mỹ”.

Thông tin đáng chú ý nhất được công bố tại buổi họp báo là Nhà Trắng đã yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức. Bà Guilfoyle sau đó thực hiện yêu cầu này.

Tổng thống Trump sau đó đánh giá màn ra mắt của bà Zacharia là “xuất sắc”. Tuy nhiên, một số ý kiến khác tỏ ra dè dặt hoặc chỉ trích cách thể hiện của tân Thư ký báo chí, đặc biệt về thời lượng ngắn, số lượng câu hỏi hạn chế và việc bà phụ thuộc nhiều vào nội dung chuẩn bị sẵn.

Công việc Thư ký báo chí Nhà Trắng từ lâu không chỉ là cung cấp thông tin mà còn bao gồm giải thích chính sách, bảo vệ lập trường của tổng thống và xử lý quan hệ với báo chí. Vai trò này càng trở nên phức tạp dưới thời ông Trump, người thường xuyên trực tiếp phát biểu với truyền thông và sử dụng mạng xã hội để đưa ra thông điệp mà không cần thông qua bộ máy truyền thông Nhà Trắng.

Người tiền nhiệm Karoline Leavitt giữ chức trong 17 tháng trước khi từ chức hồi tháng 8. Trong thời gian tại nhiệm, bà thường có cách tiếp cận cứng rắn với các cơ quan báo chí mà chính quyền cho là đưa tin thiên lệch.

Bối cảnh truyền thông hiện nay cũng đặt ra thách thức cho bà Zacharia. Ba cơ quan lớn gồm CNN, MS NOW và Politico đang theo đuổi các thủ tục pháp lý để khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng sau khi Tổng thống Trump cấm các phóng viên của họ vào tháng trước với lý do không hài lòng về cách đưa tin.