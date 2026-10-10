Bà Katie Zacharia được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10 thông báo bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận bảo thủ kiêm cố vấn mạng xã hội Truth Social, làm Thư ký báo chí Nhà Trắng mới.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump ca ngợi bà Zacharia là người ủng hộ trung thành từ những ngày đầu, từng tham gia các chiến dịch tranh cử của ông và hỗ trợ tại các bang chiến địa. Ông đánh giá bà là thành viên tận tụy của phong trào “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA), đồng thời bày tỏ tin tưởng bà sẽ làm việc hiệu quả với truyền thông, người dân Mỹ và chính quyền.

Bà Zacharia sẽ thay thế bà Karoline Leavitt, người rời chính quyền hồi đầu năm sau khi sinh con thứ hai và sau đó trở thành bình luận viên của Fox News. Trước đó, bà Leavitt là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử được bổ nhiệm làm Thư ký báo chí Nhà Trắng.

Tân Thư ký báo chí Nhà Trắng tốt nghiệp trường luật thuộc Đại học Pepperdine và bắt đầu sự nghiệp chính trị trong đảng Cộng hòa với vai trò thực tập sinh tại Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa năm 2006. Bà từng là người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa Mỹ và gần đây nhất giữ chức cố vấn truyền thông cấp cao tại Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump (Trump Media and Technology Group), công ty đứng sau nền tảng Truth Social. Bà là người thứ hai đảm nhiệm vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump và là phụ nữ thứ sáu liên tiếp giữ chức vụ này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng là một trong những vị trí nổi bật nhất của chính quyền Mỹ trước công chúng, chịu trách nhiệm tổ chức họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về chính sách và bảo vệ lập trường của Tổng thống Mỹ.