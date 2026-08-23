Tay chèo trẻ giàu triển vọng của đua thuyền Quảng Ninh

Dù mới hơn 2 năm gắn bó với đua thuyền, tay chèo Đặng Như Quỳnh đã sớm ghi dấu ấn với những thành tích đáng chú ý, nổi bật là cú đúp HCV tại Giải Đua thuyền trẻ quốc gia năm 2026 (Hải Phòng). Như Quỳnh được đánh giá là một trong những VĐV trẻ giàu triển vọng của đua thuyền Quảng Ninh.

Sinh năm 2010 tại phường Yên Tử, Đặng Như Quỳnh (Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao tỉnh) đến với đua thuyền khá tình cờ, khi em được truyền cảm hứng từ những VĐV nữ trong vùng tập luyện và thi đấu thành công. Năm 2023, khi mới 13 tuổi Quỳnh được Ban huấn luyện tuyển chọn vào đội, bắt đầu làm quen với giáo án thể lực, kỹ thuật mái chèo và môi trường huấn luyện thành tích cao.

Đặng Như Quỳnh cùng đồng đội giành HCV tại Giải Đua thuyền trẻ quốc gia năm 2026.

Theo HLV trưởng Đội tuyển Đua thuyền Quảng Ninh Vũ Thị Linh chia sẻ, Quỳnh không nổi trội về thể hình ở thời điểm mới tuyển. Em còn nhỏ, vóc dáng chưa phát triển đầy đủ, kỹ thuật gần như bắt đầu từ con số không. Điều khiến Ban huấn luyện đánh giá cao là sự chăm chỉ, nghị lực và đam mê, quyết tâm cao với đua thuyền của Quỳnh.

2 năm đầu là giai đoạn khó khăn nhất khi Đặng Như Quỳnh còn học THCS, chưa đủ tuổi thi đấu, trong khi đua thuyền đòi hỏi nền tảng dài hơi. Quỳnh phải rèn từ thể lực, thăng bằng, đến kỹ thuật chèo và phối hợp đồng đội. Có lúc động tác chưa đúng nhịp, kỹ thuật chưa ổn định khiến em chán nản, nhưng nhờ sự động viên của HLV, Quỳnh kiên trì sửa từng lỗi nhỏ và tiếp tục tập luyện.

Giống như nhiều VĐV trẻ tập 2, 3 năm chưa được thi đấu rất dễ nản, Quỳnh cũng từng trải qua giai đoạn ấy, song vẫn bền bỉ luyện tập theo giáo án. Phẩm chất nổi bật nhất của Quỳnh là em rất kiên trì, có kỷ luật, chuyên cần tập luyện. Đồng thời, Ban huấn luyện cũng cho Quỳnh tập cùng các đàn chị, ghép vào thuyền đôi, thuyền bốn để học cách bắt nhịp, điều chỉnh sức và duy trì tốc độ. Những người đi trước vừa là bạn tập, vừa trực tiếp kèm cặp, nhờ vậy Quỳnh dần quen với cường độ vận động và bám theo nhịp chèo của các chị tốt hơn.

Bước chuyển rõ nhất đến với Đặng Như Quỳnh vào năm 2025, khi đó việc học theo buổi giúp em có thêm thời gian chuyên tâm tập luyện. Cùng với sự trưởng thành về lứa tuổi, ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm cũng có sự thay đổi, Quỳnh bắt đầu biết đặt mục tiêu, chủ động theo sát giáo án và quyết tâm hơn khi được trao cơ hội thi đấu.

Năm 2025, sau khoảng 2 năm rèn nền tảng, Quỳnh bắt đầu cho thấy thành quả đầu tiên. Quỳnh giành HCĐ nội dung thuyền đơn K1 trẻ U23 tại Giải Đua thuyền trẻ quốc gia, cùng 1 HCB và 1 HCV K4 trẻ U18 , HCĐ K2W trẻ U21. Tiếp đà, cuối năm 2025 Quỳnh tiếp tục giành HCĐ K4 tại Giải Đua thuyền canoeing Cúp vô địch các đội mạnh quốc gia. 5 huy chương ở cả thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền bốn cho thấy khả năng thích ứng khá tốt của Đặng Như Quỳnh.

Thành tích ban đầu có ý nghĩa đặc biệt ghi nhận quá trình rèn luyện âm thầm và giúp Đặng Như Quỳnh thêm tự tin vào bản thân. HLV Vũ Thị Linh chia sẻ: Những thành tích đạt được, đặc biệt là tấm huy chương nội dung thuyền đơn K1 khiến Quỳnh có chuyển biến rõ rệt. Quỳnh tự tin hơn, ý thức tập luyện tốt hơn và quyết tâm cao hơn ở những giai đoạn khó. Từ một VĐV chủ yếu theo nhịp các đàn chị, Quỳnh đã dần hòa nhịp và đóng góp hiệu quả ở các nội dung K2, K4.

Đặng Như Quỳnh miệt mài tập luyện trong các đợt tập huấn của đội tuyển ở trường đua Sông Giá (TP Hải Phòng).

Đà tiến bộ tiếp tục được nối dài trong năm 2026, khi Đặng Như Quỳnh giành cú đúp HCV ở nội dung đồng đội K2W trẻ và phối hợp K2M trẻ. Thành tích cho thấy Quỳnh đã trưởng thành hơn về thể lực, kỹ thuật, khả năng phối hợp và bản lĩnh thi đấu.

Dù vậy, Quỳnh vẫn còn nhiều phần việc phải hoàn thiện. Động tác kỹ thuật đôi lúc còn cứng, độ ổn định chưa cao; kinh nghiệm xử lý những thời điểm khó còn hạn chế. Vì thế, Quỳnh cần tiếp tục được chỉnh sửa kỹ thuật, nâng nền thể lực và tăng cường cọ xát tại các giải phù hợp.

Thời gian tới, Ban huấn luyện định hướng tiếp tục tạo cơ hội thi đấu để Quỳnh khẳng định ở nội dung đơn, làm nền tảng phát triển lên thuyền đôi và thuyền bốn. Khi đạt yêu cầu chuyên môn, Quỳnh sẽ được ghép ở nội dung K2, K4 cùng các đàn chị để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao khả năng xử lý tình huống và độ ổn định kỹ thuật.

Tạ Thượng Quân