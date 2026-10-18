Than KSVN thắng đậm 7- 0 trước Hà Nội II

Chiều 18/10, trên sân vận động Cửa Ông (Quảng Ninh), đội bóng đá nữ Than - Khoáng sản Việt Nam (Than KSVN) giành chiến thắng đậm 7-0 trước Hà Nội II ở lượt trận thứ 13, lượt áp chót Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

Các cầu thủ hai đội ra sân trong lượt trận thứ 13 trên SVĐ Cửa Ông.

Trước trận đấu, Than KSVN đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 10 trận, kém đội xếp thứ 4 Phong Phú Hà Nam 6 điểm. Trong khi đó, Hà Nội II đứng cuối bảng với vỏn vẹn 2 điểm sau 11 trận. Khi mùa giải chỉ còn hai lượt đấu, cơ hội cải thiện thứ hạng, đặc biệt là vươn lên nhóm 4 đội dẫn đầu của đội bóng Vùng mỏ khá hạn chế. Dù vậy, cuộc đối đầu với Hà Nội II vẫn là dịp để Than KSVN tiếp tục tìm kiếm chiến thắng, tạo dấu ấn trong giai đoạn cuối mùa.

Cầu thủ hai đội Than KSVN và Hà Nội II thực hiện các nghi thức trước trận đấu.

Trần Nhật Lan ghi bàn mở tỷ số cho Than KSVN ngay phút thứ 4.

Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn đối thủ, Than KSVN nhanh chóng làm chủ thế trận. Phút thứ 4, Trần Nhật Lan ghi bàn mở tỷ số, tạo đà để đội bóng Vùng mỏ thi đấu hưng phấn và liên tiếp gia tăng cách biệt. Các cô gái Vùng mỏ ghi tới 5 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên, khép lại hiệp một với tỷ số 5-0.

Sang hiệp hai, Than KSVN tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng, trong khi Hà Nội II không thể tìm được bàn gỡ, qua đó ấn định chiến thắng chung cuộc 7-0. Đây cũng là trận thắng có cách biệt lớn nhất của Than KSVN kể từ đầu mùa giải.

Các cầu thủ Than KSVN chủ động kiểm soát thế trận trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên sân Cửa Ông.

Nguyễn Thị Thí có pha đánh đầu kỹ thuật qua đầu thủ môn, nâng tỷ số lên 7-0 ở phút thứ 72.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của các nữ cầu thủ Vùng mỏ, sau khi vượt qua TP.HCM II với tỷ số 6-1 ngày 12/10. Qua hai lượt trận, Than KSVN ghi tới 13 bàn thắng, cho thấy sự khởi sắc về hiệu quả ghi bàn ở chặng cuối mùa giải. Trước đó, tại lượt đi, Than KSVN cũng từng đánh bại Hà Nội II với tỷ số 3-0.

Với chiến thắng này, Than KSVN nâng tổng điểm lên 12 sau 11 trận, tiếp tục đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Đội bóng Vùng mỏ sẽ gặp Hà Nội I ngày 23/10 trong trận đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.