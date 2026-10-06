Khai mạc Giải bóng đá nữ Đại hội Thể dục Thể thao TKV lần thứ III

Chiều 6/10, tại Sân vận động Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ - môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao TKV lần thứ III, năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải.

Giải năm nay có sự tham gia của 26 đội bóng nữ đến từ 26 đơn vị trong Tập đoàn, tăng 8 đội so với năm 2025. Đây là một trong những môn thi đấu thu hút đông đảo nữ cán bộ, công nhân viên tham gia, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong toàn TKV.

Giải thu hút 26 đội bóng nữ đến từ 26 đơn vị trong TKV tham dự giải.

Giải nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026); 32 năm Ngày thành lập Tổng Công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (10/10/1994 - 10/10/2026) và 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Giải bóng đá nữ là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than và 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Thông qua giải đấu, TKV tạo sân chơi để nữ cán bộ, công nhân viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi, nâng cao tinh thần đoàn kết; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong các đơn vị và xây dựng hình ảnh nữ công nhân TKV năng động, khỏe mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, trận đấu giữa đội Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và đội Cơ quan Tập đoàn TKV đã diễn ra sôi nổi, với sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Trận đấu giữa đội Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và đội Cơ quan Tập đoàn TKV diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

Cầu thủ hai đội Viện Khoa học Công nghệ Mỏ và Cơ quan Tập đoàn TKV tranh chấp bóng quyết liệt.

Các đội bóng sẽ tiếp tục tranh tài đến ngày 15/10; lễ bế mạc và trao giải dự kiến được tổ chức cùng ngày.