Thợ mỏ và những khoảnh khắc hết mình trên sân đấu

Những pha bóng quyết liệt, màn kéo co, đẩy gậy đầy kịch tính... cùng tiếng reo hò cổ vũ đã làm nên bầu không khí sôi động của Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III, năm 2026. Tất cả tạo nên một không khí sôi động, "chất" rất riêng của thể thao thợ mỏ.

Với hơn 2.300 VĐV đến từ 56 đơn vị, tranh tài ở 10 môn thể thao, Đại hội đã khép lại nhưng vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đó là những giây phút thi đấu hết mình, niềm vui chiến thắng, những cái bắt tay sau trận và tình đồng đội của những người thợ mỏ. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của ngày hội thể thao ngành Than, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 -2026).

Phong trào TDTT sôi nổi trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thu hút đông đảo VĐV đến từ các đơn vị thành viên, góp phần làm nên sức sống của thể thao thợ mỏ.

Các hoạt động thể thao luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ và động viên nhiệt tình của lãnh đạo TKV, cùng các đơn vị thành viên, tiếp thêm khí thế cho các VĐV trên sân đấu.

Các môn thể thao thế mạnh của TKV như cầu lông, bóng bàn, bóng đá nữ ghi dấu bằng những màn tranh tài quyết liệt, có chất lượng chuyên môn cao, góp phần làm nên sức hấp dẫn của Đại hội.

Kéo co, môn thể thao truyền thống giàu sức hấp dẫn, luôn mang đến những màn tranh tài quyết liệt, sôi động, thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của những người thợ mỏ.

Nữ VĐV ngành Than duyên dáng trong trang phục thi đấu môn ném còn, mang đến nét đẹp riêng cho ngày hội thể thao thợ mỏ.

Môn đẩy gậy gay cấn, thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và bản lĩnh của các VĐV người dân tộc TKV.

Bóng chuyền nam hấp dẫn với những trận đấu chất lượng, nhiều pha bóng đẹp mắt và kịch tính.

Bên cạnh những môn thể thao sôi động, cờ vua, cờ tướng cũng thu hút các kỳ thủ với những màn đấu trí căng thẳng, đòi hỏi sự tập trung và bản lĩnh.

Trên hết là niềm vui, tình đồng đội và tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” lan tỏa qua từng cuộc tranh tài, làm nên nét đẹp riêng của thể thao thợ mỏ.