Thợ mỏ và những khoảnh khắc hết mình trên sân đấu

Những pha bóng quyết liệt, màn kéo co, đẩy gậy đầy kịch tính... cùng tiếng reo hò cổ vũ đã làm nên bầu không khí sôi động của Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III, năm 2026. Tất cả tạo nên một không khí sôi động, "chất" rất riêng của thể thao thợ mỏ.
Với hơn 2.300 VĐV đến từ 56 đơn vị, tranh tài ở 10 môn thể thao, Đại hội đã khép lại nhưng vẫn để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Đó là những giây phút thi đấu hết mình, niềm vui chiến thắng, những cái bắt tay sau trận và tình đồng đội của những người thợ mỏ. Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của ngày hội thể thao ngành Than, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 -2026).