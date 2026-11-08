Sôi nổi phong trào văn nghệ, thể thao

Sau những giờ lao động miệt mài nơi phân xưởng, hầm lò, người thợ mỏ lại tìm thấy niềm vui trong những lời ca, tiếng hát và các hoạt động thể thao sôi nổi. Được duy trì thường xuyên, rộng khắp tại các đơn vị ngành Than, phong trào văn nghệ, thể thao đã góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của người lao động, không ngừng bồi đắp nét đẹp văn hóa công nhân Vùng mỏ.

Tiết mục hát múa “Việt Nam kiêu hãnh” do Đoàn nghệ thuật quần chúng Công ty Than Hòn Gai biểu diễn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), từ nhiều tháng nay các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi tại các cơ quan, đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Nhiều chương trình, hội thi, giải đấu được tổ chức từ cấp Tập đoàn đến cơ sở, tạo không khí thi đua phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống ngành Than. Tiêu biểu là Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III năm 2026; Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026; Cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than...

Diễn ra từ ngày 19-24/10 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố Quảng Ninh, Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV năm 2026 quy tụ 1.076 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động đến từ 26 đơn vị nghệ thuật quần chúng, với hơn 150 tiết mục ca, múa, nhạc. Được dàn dựng công phu, các tiết mục phản ánh sinh động đời sống lao động, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về truyền thống ngành Than.

Hội diễn không chỉ là dịp để người lao động thể hiện năng khiếu, niềm đam mê nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc trưng của thợ mỏ, khơi dậy tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tiếp thêm động lực thi đua lao động sản xuất, xây dựng TKV phát triển bền vững.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TKV lần thứ III năm 2026.

Chị Phạm Thị Như Hòa (Công ty Than Mạo Khê) chia sẻ: “Sau những ngày làm việc, được tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao giúp chúng tôi thư giãn, giải tỏa mệt mỏi, tái tạo năng lượng. Đây cũng là dịp để cán bộ, công nhân, người lao động giao lưu, gắn kết, cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe”.

Không chỉ tập trung vào các dịp kỷ niệm, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong TKV được duy trì thường xuyên, từng bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. Để tạo điều kiện cho người lao động tham gia, các đơn vị thành viên hằng năm đều xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện sản xuất, đồng thời quan tâm đầu tư, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao. Đến nay, 100% khu tập thể, chung cư công nhân có sân bãi, phòng tập thể thao khang trang đã cơ bản được hoàn thành, tạo không gian để người lao động rèn luyện sức khỏe, tập luyện văn nghệ, giao lưu và giải trí sau giờ làm việc.

Đội tuyển Công ty Tuyển Than Cửa Ông - TKV và Tổng Công ty Điện lực thi đấu tại Giải bóng đá nam phong trào TKV năm 2026. Ảnh: Việt Anh

Trong đó, các đơn vị như Công ty Than Hòn Gai, Công ty CP Than Vàng Danh, Công ty Tuyển than Cửa Ông… là những điểm sáng trong duy trì phong trào. Ông Đỗ Văn Tăng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông, cho biết: Bên cạnh việc duy trì các câu lạc bộ, hoạt động tập luyện văn nghệ, thể thao thường xuyên, hằng năm công ty còn tổ chức nhiều giải đấu phong trào, như bóng đá, cầu lông, bóng bàn... và hoạt động giao lưu văn nghệ. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường sự gắn kết giữa người lao động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại đơn vị. Năm 2026, Đoàn nghệ thuật quần chúng của công ty đã xuất sắc đoạt giải Nhất khối phong trào mạnh tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng TKV.

Cùng với các hoạt động tại đơn vị, tổ chức Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh cũng tích cực tổ chức sân chơi văn hóa, thể thao dành cho thanh niên công nhân. Hằng năm, nhiều giải bóng đá, bi-a, cầu lông, hội thi thể thao dân tộc được tổ chức, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Các hội thi văn nghệ, sân khấu hóa với chủ đề “Bác Hồ với thợ mỏ và nhân dân Quảng Ninh”, “Tìm hiểu lịch sử ngành Than Việt Nam và truyền thống văn hóa thợ mỏ, truyền thống Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 30 năm xây dựng và phát triển”... cũng góp phần bồi đắp hiểu biết về lịch sử, truyền thống và niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với ngành Than.

Với sự quan tâm của Tập đoàn, các đơn vị thành viên và tổ chức đoàn thể, phong trào văn nghệ, thể thao tại TKV ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người thợ mỏ. Qua đó, góp phần bồi đắp tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, xây dựng đội ngũ công nhân Vùng mỏ khỏe về thể chất, vững về tinh thần, chung sức cùng TKV phát triển bền vững.