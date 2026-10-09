Tìm thấy hai bức tranh Renoir bị đánh cắp tại Pháp, bắt giữ 6 nghi phạm

Giới chức Pháp ngày 9/10 cho biết hai bức tranh của danh họa Pierre-Auguste Renoir bị đánh cắp tại Bảo tàng Renoir ở thành phố Cagnes-sur-Mer, miền nam nước Pháp, hồi tháng trước đã được tìm thấy. Sáu người đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Bảo tàng Renoir ở thành phố Cagnes-sur-Mer, miền nam nước Pháp. Ảnh: AP

Thị trưởng Cagnes-sur-Mer, ông Bryan Masson, ra tuyên bố ca ngợi các điều tra viên đã lần theo dấu vết, tìm lại các tác phẩm nghệ thuật và xác định những người bị tình nghi liên quan. Tuyên bố không nêu chi tiết về quá trình điều tra.

Hai tác phẩm vừa được tìm thấy là “Chân dung bà Colonna Romano” và “Thiếu nữ bên giếng”. Giá trị của hai bức tranh này được ước tính khoảng 9 triệu Euro (10,5 triệu USD).

Theo nhà chức trách Pháp, trong vụ trộm hồi tháng trước, các đối tượng đã cắt hàng rào, trèo qua cửa sổ và lấy đi 4 bức tranh Renoir có giá trị. Tuy nhiên, chúng bỏ lại 2 bức khi tẩu thoát. Hai bức còn lại sau đó được tìm thấy trong quá trình điều tra. Nhà chức trách đã triển khai truy tìm các nghi phạm trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan công tố khu vực cho biết vụ trộm diễn ra trong chưa đầy 3 phút, với mục tiêu là những tác phẩm có giá trị nhất tại Bảo tàng Renoir. Vụ việc gợi lại vụ đánh cắp trang sức hoàng gia gây chấn động tại Bảo tàng Louvre ở Paris năm ngoái, đồng thời khiến vấn đề bảo đảm an ninh và kinh phí bảo vệ các cơ sở văn hóa tại Pháp được chú ý trở lại.