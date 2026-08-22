Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 20h ngày 22/8

📍 Hiện trạng bão:

🔹 Do ảnh hưởng của bão số 4, tại các trạm, đặc khu ghi nhận:

• Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng): gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

• Đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh): gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

• Trạm Móng Cái (Quảng Ninh): gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

• Trạm Uông Bí (Quảng Ninh): gió mạnh cấp 6.

• Trạm Phủ Liễn (TP. Hải Phòng): gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

🔹 Từ đêm 21/8 đến 19 giờ ngày 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50–100mm. Riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng có mưa rất to, phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 250mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 330mm, Bản Chắt (Lạng Sơn) 280mm, Hoành Bồ (Quảng Ninh) 260mm, Hạ Long (Quảng Ninh) 255mm.

🔹 Hồi 19 giờ ngày 22/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0°N; 108,0°E, trên vùng biển Quảng Ninh–Hải Phòng, cách Quảng Ninh khoảng 110km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Bắc.

🔹 Cường độ: cấp 8 (62–74km/h), giật cấp 10.

🔹 Hướng và tốc độ di chuyển: hướng Nam Tây Nam, tốc độ 3–5km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 19 giờ

ngày 23/8 Nam, khoảng 3km/h 20,4N-107,9E; trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Hải Phòng khoảng 130km về phía Đông Đông Nam Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 19,0N; 106,5-109,5E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng 19 giờ

ngày 24/8 Đông Đông Nam,

khoảng 5km/h 20,1N-108,7E; trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Có khả năng mạnh thêm.

Cấp 9, giật cấp 11 18,5N-21.5N; 106,5-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) 19 giờ

ngày 25/8 Bắc Đông Bắc, khoảng 5km/h 20,8N-109,7E; trên khu vực phía Tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 220km về phía Đông Đông Bắc Cấp 8, giật cấp 10 Phía Bắc 18,5N;

107,5E-111,5E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ)

📍 Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới):

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão có khả năng di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

📍 Dự báo tác động của bão:

🌬 Gió mạnh - 🌊 sóng lớn:

• Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng: gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0–4,0m, biển động mạnh.

⚠️ Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

🏖 Gió mạnh trên đất liền:

• Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng: có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9.

⚠️ Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

🌧 Mưa lớn trên đất liền:

• Đông Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và Thanh Hóa: từ tối 22/8 đến hết ngày 24/8, lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

• Quảng Ninh, TP. Hải Phòng: phổ biến 150–250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

• Lạng Sơn, Bắc Ninh: phổ biến 100–200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

🔹 Dự báo diễn biến mưa còn có khả năng kéo dài sau ngày 24/8.

⚠️ Cảnh báo lũ, ngập úng và sạt lở đất:

• Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

🌪 Dông, lốc xoáy:• Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

📍 Tin phát lúc: 20h00 ngày 22/8

📍 Bản tin tiếp theo: 23h00 ngày 22/8