Toàn bộ nhà hàng KFC và Taco Bell tại Puerto Rico đồng loạt đóng cửa

Tất cả nhà hàng KFC và Taco Bell tại Puerto Rico, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ ở vùng biển Caribe, đã tạm ngừng hoạt động sau khi Tập đoàn Yum! Brands chấm dứt hợp tác với đơn vị vận hành hai chuỗi nhà hàng này. Giới chức địa phương xác nhận thông tin trên ngày 2/11.

Biển hiệu KFC trên một nhà hàng tại London (Anh), ngày 21/2/2018. Ảnh: AP

Tập đoàn Yum! Brands, có trụ sở tại bang Kentucky (Mỹ), cho biết đã đưa ra quyết định khó khăn khi chấm dứt hợp tác với Encanto Restaurants do doanh nghiệp này không còn đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành của tập đoàn.

Trong tuyên bố gửi hãng tin AP, Yum! Brands khẳng định vẫn cam kết duy trì hoạt động kinh doanh tại Puerto Rico và đang nỗ lực tìm giải pháp để sớm mở cửa trở lại các nhà hàng. Trong khi đó, KFC Puerto Rico và Taco Bell Puerto Rico thông báo đang tìm kiếm đối tác nhượng quyền thương mại mới để tiếp tục hoạt động.

“Chúng tôi hy vọng có thể sớm phục vụ quý khách trở lại”, KFC Puerto Rico viết trên mạng xã hội Instagram. Encanto Restaurants hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về vụ việc.

KFC mở nhà hàng đầu tiên tại Puerto Rico vào năm 1967, Encanto Restaurants bắt đầu vận hành chuỗi Taco Bell từ năm 1985. Ngoài KFC và Taco Bell, Encanto Restaurants còn vận hành các nhà hàng Pizza Hut và IHOP tại Puerto Rico. Encanto Restaurants quản lý tổng cộng 180 nhà hàng trên đảo, với hơn 3.000 lao động.

Quyết định tạm đóng cửa đồng loạt của hai chuỗi đồ ăn nhanh diễn ra trong bối cảnh ngành kinh doanh nhà hàng tại Puerto Rico đang đối mặt nhiều khó khăn do chi phí vận hành tăng cao và sức mua suy giảm.

Theo khảo sát do Hiệp hội Nhà hàng Puerto Rico đặt hàng, khoảng 1/3 số nhà hàng đang cân nhắc ngừng hoạt động. Có tới 95% đơn vị kinh doanh ghi nhận chi phí vận hành năm 2026 tăng so với năm trước, trong khi 17% hoạt động thua lỗ.

Giá điện tăng, lượng khách giảm và biên lợi nhuận thu hẹp tiếp tục gây sức ép lên các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống tại đây. Tuy nhiên, Yum! Brands xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định chấm dứt hợp tác với Encanto Restaurants là việc đối tác này không còn đáp ứng các tiêu chuẩn vận hành của tập đoàn.

Puerto Rico nằm ở vùng biển Caribe, phía đông Cộng hòa Dominica, với khoảng 3,2 triệu dân. Người dân tại đây mang quốc tịch Mỹ, song Puerto Rico có chính quyền riêng và không phải là một bang của Mỹ. Nền kinh tế vùng lãnh thổ này dựa vào các ngành dịch vụ, sản xuất và du lịch.