Kiến tạo các động lực mới cho tăng trưởng bền vững

Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu kiến tạo những động lực tăng trưởng mới. Thành phố đang tập trung đổi mới thể chế, thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển các cực tăng trưởng và mở rộng không gian kinh tế, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững.

Phường Tuần Châu nhìn từ trên cao.

Nhiều năm qua, Quảng Ninh kiên định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh”, lấy cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư làm những đột phá chiến lược.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những kết quả bước đầu tiếp tục củng cố nền tảng quản trị, tạo tiền đề để Quảng Ninh bước vào không gian phát triển mới với tầm vóc của một thành phố có quy mô lớn.

Theo Đề án của Chính phủ, thành phố Quảng Ninh xác định thống nhất, đổi mới tư duy, coi thể chế kiến tạo là bước đột phá trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Theo đó, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành và kiến tạo phát triển; từ phát triển dựa vào tài nguyên sang dựa vào ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế số. Đồng thời, chuyển từ phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế mở, liên kết vùng và chuỗi giá trị.

Thành phố sẽ xây dựng, thí điểm các thể chế vượt trội, trước hết tại những cực tăng trưởng chiến lược như Vân Đồn, Quảng Yên, Móng Cái, gắn với xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp số và cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) cho các mô hình kinh tế mới.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị công và quản trị doanh nghiệp, từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại, linh hoạt, hiệu quả hơn.

Trở thành thành phố cũng mở ra cơ hội để Quảng Ninh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và công nghiệp dữ liệu. Thành phố tập trung ưu tiên thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và dịch vụ đặc biệt các ngành du lịch, chế biến chế tạo, logistics…

Cùng với đó, Quảng Ninh chú trọng xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ thống dữ liệu, phát triển nền tảng số, quản trị thông minh, sản xuất thông minh và dịch vụ số. Đặc biệt, Quảng Ninh cũng có cơ hội đẩy mạnh việc đưa kinh tế số trở thành “trục ngang” kết nối và nâng cấp tất cả các trụ cột còn lại dựa trên việc phát triển AI, dữ liệu, sản xuất thông minh, thương mại điện tử, công nghệ chiến lược, hạ tầng số, IOC, SOC, trung tâm đổi mới sáng tạo và khu công nghệ số.

Song song với chuyển đổi về công nghệ và phương thức tạo ra giá trị, Quảng Ninh cũng xác định phải kiến tạo một không gian phát triển mới, phù hợp với vị thế và quy mô của thành phố.

Không gian phát triển mới được kiến tạo theo ba cực động lực chủ yếu: Quảng Yên thiên về công nghiệp - cảng biển; Vân Đồn thiên về kinh tế biển - du lịch cao cấp - logistics - đặc khu; Móng Cái thiên về thương mại biên giới - logistics - hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết: “Việc Quảng Ninh trở thành thành phố là cơ hội để phường thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, nâng cấp hạ tầng đô thị, hạ tầng cửa khẩu và các dịch vụ thương mại. Qua đó, tạo thêm động lực phát triển, nâng cao đời sống người dân".

Hành khách nhập cảnh qua lối thông quan cầu Bắc Luân II. Ảnh: Hữu Việt

Quảng Ninh sẽ kiến nghị Trung ương có cơ chế đặc thù, thí điểm thể chế phát triển mới tại các cực tăng trưởng, tập trung vào đặc thù về đầu tư, đất đai, tài chính, tổ chức quản lý với mục tiêu tạo ra các cực tăng trưởng có khả năng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.

Mô hình tăng trưởng mới của Quảng Ninh dựa trên 4 chuyển đổi nền tảng: Chuyển dịch cơ cấu các ngành và lĩnh vực; chuyển đổi về khoa học công nghệ; chuyển đổi về không gian phát triển theo hướng phát triển các cực tăng trưởng và tăng cường liên kết, lan tỏa; chuyển đổi về thể chế, quản trị địa phương theo hướng hiện đại.

Đây cũng là cơ sở để Quảng Ninh phát huy vị thế mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của đất nước.